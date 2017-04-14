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Госдума приняла закон об оформлении больничных по беременности и родам в электронном виде

Общество
14 апреля, 11:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2017 года
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект, который позволяет при оформлении пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам подавать больничный в электронном виде, а не на бумаге.

В настоящее время для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам застрахованное лицо в соответствии с законодательством об обязательном социальном страховании предъявляет листок нетрудоспособности, оформленный медицинской организацией на бумажном бланке.

Новым законом предусматривается "возможность использования листка нетрудоспособности как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, который будет сформирован в автоматизированной информационной системе, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц и будет иметь равную юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленным в установленном порядке на бланке листка нетрудоспособности".

Отмечается, что порядок формирования листков нетрудоспособности в электронной форме будет установлен Министерством здравоохранения РФ по согласованию с Минтруда и Фондом социального страхования РФ. При этом порядок взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских организаций и федеральных государственных учреждений медико- социальной экспертизы по обмену сведениями в этих целях должен быть утвержден правительством РФ.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2017 года.

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