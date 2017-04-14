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Победители WorldSkills и их наставники получат премии правительства Петербурга

Общество
14 апреля, 12:12 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, апреля. /ТАСС
В категории национальных соревнований петербуржцы получат от 200 тыс. до 50 тыс. рублей
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Правительство Санкт- Петербурга учредило премии для победителей и призеров национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте городской администрации.

"Премия правительства Санкт-Петербурга победителям и призерам национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, а также их наставникам, устанавливается для обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга, и (или) работников организаций независимо от организационно-правовой формы, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Санкт- Петербурга", - говорится в тексте документа.

Премии получат победители и призеры, занявшие со второго по четвертое места в командных соревнованиях национального и международного уровня. В категории национальных соревнований петербуржцы получат от 200 тыс. (за первое место) до 50 тыс. (четвертое). Международные победители - от 300 до 100 тыс. Премии наставников будут зависеть от числа подготовленных победителей.

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WorldSkills - международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Участники движения - студенты средних специальных учебных заведений - соревнуются в конкурсах профессионального мастерства. Россия является членом движения WorldSkills International с 2012 года. Соглашение о сотрудничестве с Ленинградской областью заключено в январе 2014 года.

В 2017 году финал V Национального чемпионата пройдет в Краснодаре с 16 по 19 мая по 110 компетенциям и определит лучших молодых профессионалов среди 1,2 тыс. российских и зарубежных конкурсантов. Победители и призеры войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, из которого впоследствии будут отобраны российские участники мировых чемпионатов по профмастерству WorldSkills Abu-Dhabi 2017 и WorldSkills Kazan 2019, а также европейского первенства EuroSkills, которое пройдет в 2018 году в Будапеште.

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