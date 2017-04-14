ВЦИОМ: 86% россиян планирует отмечать Пасху

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Около 86% россиян собираются так или иначе отметить Пасху. Об этом свидетельствуют обнародованные результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В частности, 52% опрошенных будут готовить куличи, пасху, красить яйца, 26% - освящать их в церкви. Около половины опрошенных (46%) отправятся в гости или пригласят родных и близких к себе, 10% преподнесут им подарки. Ко всенощной в пасхальную ночь планируют пойти 9% опрошенных.
Лишь 13% заявили, что никак не будут отмечать этот праздник, а 1% затруднились с ответом.
Число россиян, в той или иной мере соблюдающих Великий пост, выросло за последние 10 лет почти в полтора раза. В 1998 году доля респондентов, полностью или частично соблюдавших пост, составляла 20%. К 2017 году она увеличилась до 29%.
Инициативный всероссийский опрос проведен 10-11 апреля 2017 г. В опросе приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.
Православные христиане 16 апреля отмечают один из самых больших праздников в году - Пасху. Традиционно к этому дню в домах варят и красят пасхальные яйца, пекут куличи.