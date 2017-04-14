Минтруд объявил о постепенной отмене бумажных больничных

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Бумажные больничные будут отменяться постепенно, по мере вытеснения их электронными листками нетрудоспособности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект, который позволяет при оформлении пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам подавать больничный в электронном виде, а не на бумаге.

"Законопроект означает нормативное закрепление технологии электронного взаимодействия медицинских организаций, страхователей и территориальных органов ФСС (Фонда социального страхования - прим. ТАСС) России и перевода листка временной нетрудоспособности в электронный вид с постепенной отменой его бумажной формы", - сообщили в ведомстве.

"По мере увеличения числа медицинских организаций, в которых внедряется Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения, будет расширятся и круг участников проекта "Электронный листок нетрудоспособности", - добавили в пресс-службе.

В Минтруде отметили, что внедрение технологии электронного листка нетрудоспособности позволит сделать обмен информацией о страховых случаях прозрачным, снизит трудозатраты на оформление бумажных листков нетрудоспособности в медицинских организациях, исключит необходимость для страхователя проверять правильность оформления листка нетрудоспособности и вести учет и хранение бланков строгой отчетности, минимизирует временные затраты застрахованного лица на оформление документа.