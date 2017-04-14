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Дума приняла во втором чтении закон о запрете давать детям бранные имена

Общество
14 апреля, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Помимо этого, было принято решение запретить использовать в именах числительные, цифровые обозначения, аббревиатуры, ранги и знаки препинания, за исключением дефиса
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© Митя Алешковский/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором - основном - чтении проект закона, которым запрещается называть детей именами с использованием бранных слов, а также чисел и указаний на ранги, должности и титулы.

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В первом чтении инициатива, внесенная сенатором Валентиной Петренко, была одобрена депутатами 7 марта.

В законопроекте предлагается запретить регистрировать в органах ЗАГС имена, состоящие из числительных, цифровых обозначений, аббревиатур, рангов и ненормативной лексики. При этом Петренко приводила статистику органов ЗАГС Москвы с 1998 года. Согласно этим данным, среди самых необычных имен, которые получили мальчики, были Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен. У девочек были зафиксированы такие имена, как Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря- Заряница, Алеша-Каприна, Океана, София-Солнышко, сообщалось в сопроводительных материалах.

В рамках второго чтения Госдума приняла ряд поправок к законопроекту и исключила из списка запретов на имена аббревиатуры. По мнению депутатов, многие из них, например, такие как Владлен, достаточно благозвучны и считаются приемлемыми. Кроме того, из текста проекта закона исключено понятие "нецензурная лексика", которое заменено на понятие "бранные слова". Помимо этого, было принято решение запретить использовать в именах знаки препинания, за исключением дефиса.

Одновременно депутаты дополнили концепцию закона положением, разрешающим давать ребенку при рождении двойные фамилии - отца и матери. "При разных фамилиях родителей по их соглашению ребенку присваивается фамилия отца, фамилия матери или двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности. Двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом", - говорится в тексте редакции второго чтения.

Соответствующие изменения предлагается внести в Семейный кодекс и в закон об актах гражданского состояния в РФ.

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