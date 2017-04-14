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Песков: сообщения о нарушении прав секс-меньшинств в Чечне нуждаются в проверке

Общество
14 апреля, 12:40 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 14, апреля. /ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ не исключил, что у международных организаций могут быть основания судить о нарушениях, если у них есть больше информации на этот счет, чем у России
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БИШКЕК, 14 апреля. /ТАСС/. Кремль считает, что сообщения о нарушениях прав представителей сексуальных меньшинств в Чечне нуждаются в проверке. "Информация эта (о нарушения прав сексуальных меньшинств в Чечне) нуждается в проверке", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам неизвестно о каких-либо поступающих в правоохранительные органы обращениях или жалобах представителей нетрадиционной сексуальной ориентации на этот счет, - отметил он. - Может быть, я ошибаюсь. Может быть, такие обращения имели место". "Мы не обладаем достоверной информацией о каких-либо проблемах в этой области в субъекте РФ - Чеченской Республике, - добавил Песков. - Мы с вниманием относимся к сообщениям СМИ, однако при всем желании мы не можем воспринимать эти сообщения как проверенную информацию". Представитель Кремля не исключил, что у международных организаций могут быть основания судить о таких нарушениях, если у них есть больше информации на этот счет.

Он не исключил, что правоохранительные органы могут заняться проверкой этих данных, хотя лично Пескову о таких планах неизвестно.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Страны
Россия
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