Песков: споры по статьям о правах секс-меньшинств нужно решать в суде, угрозы недопустимы

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БИШКЕК, 14 апреля. /ТАСС/. Кремль считает, что споры по публикациям о правах секс-меньшинств в Чечне нужно решать в установленном законом порядке, неправовые методы неприемлемы.
"Если, по мнению кого-то, публикации заведомо носили клеветнический характер или искажали реальность, существует предусмотренные законом методы оспаривания и призвания к ответственности авторов тех или иных опубликованных материалов, - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал опасения руководства "Новой газеты", которое якобы получило угрозы в свой адрес за публикации, посвященные нарушениям прав секс-меньшинств в Чечне.
"Разумеется, мы категорически против каких-либо других методов воздействия, которые противоречили бы закону, тем более, разумеется (Кремль) против каких-либо действий, которые могли бы составить угрозу для безопасности и жизни журналистов", - подчеркнул он.
Песков отметил, что в Кремле следят за ситуацией, в администрацию президента уже поступило обращение руководства "Новой газеты" на этот счет.