Регионы могут дополнительно получить на программы благоустройства 5 млрд руб.

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Регионы могут получить дополнительно 5 млрд рублей на реализацию программ благоустройства городов и поселков. Об этом сообщила в пятницу спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации.

Она напомнила, что в этом году регионам на программы благоустройства выделено 20 млрд рублей. "Эти средства предусмотрены в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о выделении из резервного фонда правительства дополнительно 5 млрд рублей на реализацию программ по благоустройству", - сказала спикер, напомнив, что в начале года также было выделено 80 млн рублей на софинансирование мероприятий по поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

Матвиенко признала, что вопрос финансирования этих программ до сих пор стоит остро. "Для большинства муниципальных образований характерно сокращение собственной доходной базы. Как результат, растет дефицит местных бюджетов и объем муниципального долга, за последние три года он вырос почти на 30%", - уточнила спикер. Это, по ее словам, неизбежно сказывается на способности органов власти осуществлять расходы по благоустройству.

"Представляется крайне целесообразным увеличивать объем прав муниципалитетов в части определения направлений расходования средств. И, конечно, очень важно предпринять шаги по расширению доходной базы местных бюджетов", - отметила спикер Совфеда.

По ее словам, в настоящее время завершается работа над отчетом "О состоянии и основных направлениях совершенствования законодательства в сфере государственной региональной политики". "В документе в том числе будут сформулированы наши предложения по увеличению доходов местных бюджетов", - сказала Матвиенко.

Роль интерактивных ресурсов

Матвиенко считает необходимым участие граждан в благоустройстве своих городов и поселков, в том числе, с помощью различных интерактивных ресурсов. Такими примерами могут служить московский портал "Активный гражданин", тульский проект "Народный бюджет" и другие, сказала спикер.

"Места нашего проживания должны быть по-настоящему современными, безопасными и удобными. Безусловно, что необходимым условием решения этой задачи является непосредственное участие самого населения во всех этапах благоустройства - проектировании, реализации и контроле. И очень отрадно, что сегодня в целом ряде регионов создаются интерактивные порталы по таким направлениям, как коммунальное хозяйство, состояние дорог, обустройство придомовых территорий", - сказала Матвиенко.

По ее словам, москвичи обсуждают актуальные вопросы жизни города, включая благоустройство, в рамках "очень интересного" проекта "Активный гражданин". В Татарстане и в Приморском крае успешно работают информационные порталы "Народный контроль", в Тульской области действует проект "Народный бюджет", "который нацелен на привлечение бюджетных ресурсов, средств жителей и спонсоров для модернизации уличной и дворовой инфраструктуры, мест массового отдыха".

Спикер отметила, что обобщению и распространению передового опыта в сфере благоустройства будет способствовать проведение Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика". "Он организуется при участии Совета Федерации и Всероссийского совета местного самоуправления и предусматривает выявление победителей в том числе в такой номинации, как обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения", - пояснила Матвиенко.

Она также отметила существенный вклад в решение задач благоустройства общественных организаций, в особенности Общероссийского народного фронта. "В этом году на его базе создан Центр мониторинга благоустройства городской среды, который будет содействовать вовлечению граждан в принятие решений по обустройству дворов и общедоступных зон отдыха", - отметила Матвиенко.

Она напомнила, что сейчас по всей стране проходят традиционные весенние субботники, а накануне майских праздников состоится масштабная акция "Лес Победы". "Только в Подмосковье с участием 100 тыс. добровольцев планируется посадить свыше миллиона новых деревьев", - отметила спикер.