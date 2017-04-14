Прокуроры выявили недостаточное укомплектование российских больниц лекарствами

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Работники прокуратуры выявили недостаточное укомплектование медицинских учреждений в ряде регионов страны лекарствами. Об этом сообщила на итоговой коллегии Росздравнадзора старший прокурор Генпрокуратуры РФ Татьяна Пелевина.
"Все прокуроры отмечают, что выявляются факты недостаточного укомплектования учреждений лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Такие нарушения выявляются в большинстве субъектов РФ, назову некоторые из них: Республика Бурятия, Калмыкия, Марий Эл, Татарстан, Тува, Мурманская, Тамбовская, Тюменская, Ульяновская области и другие регионы", - сказала Пелевина.
Прокурор привела в качестве примера случай в Воронежской области, где детям, рожденным носителями вирусного гепатита B, не провели экстренную профилактику из-за отсутствия препарата в родильном доме.
Среди других распространенных нарушений Пелевина назвала случаи необоснованного отказа в выписке льготным категориям граждан необходимых лекарств, массового завышения надбавок на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, а также осуществление фармацевтической деятельности без лицензии или с грубыми нарушениями, продажу лекарств и медицинских изделий, не прошедших государственную регистрацию.
Пелевина призвала Росздравнадзор взять на особый контроль обеспечение лекарствами лиц с ограниченными возможностями, детей, ветеранов и престарелых граждан.