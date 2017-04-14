Почти 300 тыс. рецептов на наркотические обезболивающие выписано в РФ в 2016 году

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Почти 300 тыс. рецептов на наркотические обезболивающие было выписано в 2016 году в РФ. Об этом сообщили в пятницу на итоговой коллегии Росздравнадзора.

"В 2016 году выписано почти 300 тыс. рецептов. Детям в амбулаторных условиях выписано почти 340 рецептов. 357 пациентов получили наркотические анальгетики при выписке из стационара", - отметили в ведомстве.

В отчете Росздравнадзора также сказано, что в настоящее время уже более 400 аптек имеют лицензии на оборот наркотических препаратов.