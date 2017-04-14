Матвиенко поручила до 1 мая сделать "генеральную уборку страны"

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила губернаторам к 1 мая провести "генеральную уборку страны".
"До 1 мая надо сделать генеральную уборку страны. Вот по-настоящему все помыть, все почистить, все убрать. Всех граждан привлечь, молодежь, студентов. Хорошая традиция, когда люди сами участвуют в уборке, потом они не будут мусорить. Давайте по-настоящему сделаем генеральную уборку страны, в каждом городе, поселке, станице", - сказала Матвиенко на заседании Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации.
В заседании Совета сегодня приняли участие главы субъектов Российской Федерации, представители городов и муниципальных образований.