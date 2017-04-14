Роспотребнадзор усомнился в результатах части исследований Роскачества

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Методология, используемая Роскачеством при проведении части исследований потребительских товаров, вызывает сомнения у Роспотребнадзора. Об этом заявил статс-секретарь, замруководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов, выступая на круглом столе "Диалог с Роспотребнадзором. Бизнес и потребители".

"Конечно, к нам попадает от них (Роскачества - прим. ред.) информация. Мы обязаны все равно реагировать, это рассматривается нами как обращение, и мы смотрим. Но, к сожалению, должны констатировать, что зачастую исследования сделаны криво", - сказал он. В таких случаях Роспотребнадзору приходится самостоятельно проводить подобные проверки, и их результаты не всегда совпадают с итогами аналогичных проверок Роскачества, добавил Орлов.

По его словам, итоги проверок Роскачества, возможно, помогают потребителям, которые доверяют оценкам этой организации, сориентироваться в выборе качественного товара. "Но нельзя никогда эту идею извращать и подменять собой что-то несвойственное. В данном случае это такой квазинадзор - пришли, увидели, контрольную закупку какую-то сделали, какие-то лабораторные исследования сделали и направили к нам", - подчеркнул замруководителя Роспотребнадзора.

"Нужно четко понимать: есть органы, которые осуществляют надзор, есть органы, которые решают какие-то иные задачи", - отметил он.

Орлов также указал на то, что проверки, проводимые организациями, не должны препятствовать участию населения в контроле качества продукции. "Люди хотят сами участвовать в процессе, что-то увидеть, иногда сообщать нам. Когда идет спам... У нас ведь тоже ресурсы по лабораторным исследованиям определены бюджетным финансированием. И если надо среагировать на факт, если продукция небезопасна, то это ломает рискоориентированный надзор", - пояснил Орлов, добавив, что само по себе направление работы Роскачества, "наверное, правильное".

Пресс-секретарь Роскачества Марта Галичева отказалась комментировать ТАСС ситуацию.