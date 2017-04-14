Территориальная схема обращения с отходами утверждена в Поморье

АРХАНГЕЛЬСК, 14 апреля. /ТАСС/. Территориальная схема обращения с отходами утверждена в Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"Схема позволит ликвидировать несоответствующие законодательству свалки, создать современные мусороперерабатывающие производства, тем самым решив одну из основных экологических и социальных проблем Архангельской области - обращение с отходами. Схема рассчитана на 10 лет", - привели в пресс-службе слова министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константина Доронина.

Утверждению схемы предшествовала работа по изучению, где, в каком объеме какие отходы образуются, как их эффективнее перевозить, чтобы снизить затраты и одновременно минимизировать экологические риски. В министерстве природных ресурсов и ЛПК подчеркнули, что важно не допустить серьезного повышения тарифов на вывоз мусора, несмотря на внедрение новых технологий.

Предстоящая работа

В регионе планируется создать два новых и модернизировать 11 существующих полигонов по захоронению отходов, построить пять современных мусороперерабатывающих комплексов, ряд мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций. Для удаленных районов, где наблюдается высокий объем образования отходов и нет доступных способов их вывоза, схемой предусмотрено строительство 25 так называемых заводов-инсенераторов. На них мусор будут сжигать.

Одновременно в регионе закроют и подвергнут рекультивации 200 существующих сейчас свалок. По расчетам разработчиков, принятые меры позволят в течение десяти лет уменьшить объем подлежащих захоронению отходов почти на 20 процентов. Из неиспользуемых сегодня отходов лесоперерабатывающих производств авторами схемы предложено получать биотопливо путем переработки их в пеллеты. Это позволит еще больше сократить объем захоронения отходов.

Утвержденная правительством области схема передана представителям регионального министерства ТЭК И ЖКХ для реализации, в том числе проведения процедуры определения регионального оператора. Как пояснили в региональном министерстве природных ресурсов и ЛПК, конкретные сроки по каждому объекту станут известны после определения регионального оператора.

Новая система обращения с отходами

Как сообщил ранее ТАСС на Международном форуме "Арктика - территория диалога" сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии России Мурад Керимов, во всех регионах Арктической зоны России, кроме Архангельской области, уже утверждены территориальные схемы. По мнению Керимова, создание прозрачной системы оборота твердых коммунальных отходов - одна из мер по развитию Арктической зоны через обеспечение экологической безопасности.

В конце прошлого года был принят закон, согласно которому все регионы России будут переходить на новую систему организации сбора, транспортировки, обработки и утилизации мусора в течение двух лет, до 1 января 2019 года. Для этого регионы должны разработать территориальные схемы обращения с отходами и утвердить тарифы на вывоз мусора. Схемы должны включать в себя всю цепочку данных об отходах, начиная от источника их образования, количества отходов с разбивкой по видам и классам опасности до мест обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.