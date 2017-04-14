Фонтаны Петергофа впервые за много лет работают в снегу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Выпавший в Петербурге снег подарил туристам уникальную возможность увидеть фонтаны Петергофа работающими на фоне снежного пейзажа. Сезон фонтанов начнется 29 апреля, а пока проводятся технические пуски водометов, которые не стали прерывать из-за снежной погоды. Накануне в Петербурге выпал снег, в отдельных районах покров составил до 20 см.

"Увидеть фонтаны работающими среди снега - это редчайшее явление, такого не припомнят даже старожилы Петергофа, - рассказала ТАСС руководитель пресс-службы музея Валерия Карпович. - Неделю назад начались технические пуски, которые продолжаются и на этой неделе. Парки Петергофа сейчас открыты, и туристы, в том числе китайские, поражаются, видя эту картину". По ее словам, в ходе технических пусков работают все фонтаны Петергофа, включая Большой каскад.

Как в Версале, но выше и мощнее

Фонтанная система Петергофа, одна из крупнейших в мире, включает 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и Нижнем парке бывшей императорской резиденции, основанной Петром Великим в 1710 году. Петергофские фонтаны были созданы по образцу фонтанов французского Версаля, однако превосходят их по обилию воды, высоте струй и длительности действия. Большинство фонтанов и каскадов были задуманы лично Петром Великим, и в наши дни фонтанная система Петергофа на 70% сохранила историческое оборудование XVIII-XIX веков с фланцевыми и свинцово-кожаными соединениями труб.

Лучшие парки Европы

Петергофские парки, общая площадь которых превышает 414 га, в 2016 году вошли в тройку лучших в Европе по версии международного туристического портала Ocho Legas - в этом рейтинге Петергоф занял третье место после голландского парка тюльпанов Кекенхоф и французского парка Клода Моне Монсо в Живерни", опередив сады Версаля, послужившие в начале XVIII века прообразом для создания приморской резиденции русских императоров. Наиболее известен в мире Нижний парк Петергофа, создававшийся по личным указаниям Петра Великого, здесь на площади 102,5 га сосредоточены самые известные фонтаны, Большой каскад и каскады Шахматная и Золотая гора. Он создавался по образцу Версаля в регулярном французском стиле, который требует строгой планировки аллей, фигурной стрижки деревьев и кустарников, скульптурный декор и павильоны. Петергоф является одним из самых популярных туристических объектов России, ежегодно его посещают около 5 млн человек.