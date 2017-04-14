В ЕГЭ по обществознанию войдут вопросы по финансовой грамотности

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Рособрнадзор включит задания по финансовой грамотности в ЕГЭ по обществознанию после изменения образовательных стандартов. Об этом в пятницу сообщил журналистам глава ведомства Сергей Кравцов в кулуарах Московского международного салона образования на ВДНХ.
Накануне глава Минобрнауки Ольга Васильева и руководитель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина подписали соглашение, согласно которому на всех уровнях образования будут изучаться основы финансовой грамотности. Васильева подчеркнула, что соответствующие изменения затронут федеральные государственные образовательные стандарты.
"Задания ЕГЭ соответствуют образовательным стандартам. В случае изменения или дополнения образовательного стандарта корректируются контрольный измерительные материалы", - сказал Кравцов, отметив, что это делается заблаговременно.