Экспедиция на вездеходах по арктическому бездорожью стартовала из Архангельска

АРХАНГЕЛЬСК, 14 апреля. /ТАСС/. Экспедиция "На Восток!" на вездеходах по бездорожью Арктики стартовала из Архангельска. Как сообщила ТАСС координатор экспедиции Анна Голубева, участники на четырех вездеходах "Шерп" пройдут 10 тысяч километров до Петропавловска-Камчатского.

"Это такой глобальный проект, который планировался много лет, который демонстрирует возможности техники и людей", - сказала Голубева.

Там, где бывает только тень от МКС

Маршрут экспедиции пройдет по всем регионам Арктической зоны РФ: от Архангельска через Мезень и Нарьян-Мар на Норильск, оттуда через плато Путорана и весь северо-восток Сибири - до Камчатки. Достичь конечного пункта экспедиции - Петропавловска-Камчатского - участники планируют в ноябре 2017 года.

"Мы едем там, где никто никогда не ездил, максимум летали на вертолетах, тень от МКС, как мы говорим", - уточнила Голубева.

Тепло и безопасно

В экспедиции принимает участие восемь человек, в каждом вездеходе по два члена экипажа. Сама машина небольшая, и максимально подготовлена для экспедиционных условий. "Экипаж может жить в таком вездеходе, - рассказал ТАСС руководитель экспедиции, конструктор Алексей Гарагашьян. - Он маленький, маневренный и два человека комфортно размещаются в передней части во время движения и могут отдыхать ночью, хорошая мягкая кровать имеется".

Голубева подчеркивает, что машины сконструированы таким образом, чтобы доставлять экипажам как можно меньше хлопот. "У нее нет никаких мостов, все внутри, даже если нужны какие-то ремонты, они проводятся внутри машины. Не нужно под нее залезать, мерзнуть", - отметила она.

При этом системы максимально автоматизированы. "Смазывать цепи - здесь просто, кнопочку нажимаешь и автоматически смазка происходит. Она сделана для работы в сложных условиях", - говорит координатор проекта.

Как пояснила Голубева, она будет руководить экспедицией "с земли", прилетать в точки, до которых можно добраться, например в Нарьян-Мар или Воркуту, где участники похода будут передавать ей материалы, снятые в пути.

Камни и водопады

Самым сложным предстоящим участком команда называет плато Путорана. "Самым трудным будет плато Путорана - после Норильска горный массив. Там и реки, и горы, придется поработать", - говорит Гарагашьян.

Больше всего участники экспедиции опасаются за сохранность колес при передвижении по каменистой местности. На плато Путорана камни буду сочетаться с водопадами. Возможно, там придется пользоваться лебедками. Вездеходы уже прошли испытания на Кольском полуострове, на побережье Белого моря.

За рекордами и практическим использованием

Экспедиция проводится при поддержке Русского географического общества и администрации Санкт-Петербурга. Участники планируют установить рекорд наибольшей протяженности сухопутного маршрута за полярным кругом без использования общественных дорог, а также рекорд по длительности маршрута в условиях полярного лета. Экспедиция должна доказать возможность применения такой российской техники в экстремальных условиях арктического бездорожья.

"Это решит проблему труднодоступности, мы можем доказать, что у нас есть техника, которая может там проехать. Показать, что в тех районах возможны не только вертолетные заброски", - считает Голубева.

Участники похода планируют проезжать в среднем 50-60 км в день. К концу апреля они предполагают добраться до Нарьян- Мара, откуда поедут в Воркуту.

"Путешествия - это стиль нашей жизни. Это и работа достаточно тяжелая, потому что предстоят и препятствия, и монотонность, но в то же время очень приятно посмотреть свою страну, с новыми людьми познакомиться", - сказал Гарагашьян.