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Татьяна Навка опередила других жен чиновников по уровню доходов за год

Общество
14 апреля, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Супруга пресс-секретаря российского президента заработала в 10 раз больше мужа - 120,8 млн руб.
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка Татьяна Навка в 2016 году заработала больше всех среди жен высших чиновников Кремля и правительства. По данным деклараций о доходах, опубликованных на официальных сайтах президента РФ и кабинета министров, ее заработок в минувшем году составил 120,8 млн руб. - в 10 раз выше, чем у супруга.

На втором месте - супруга первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга (61 млн руб). Третья строчка в списке - у жены вице-премьера Аркадия Дворковича, бизнесвумен Зумруд Рустамовой (60,5 млн руб. за 2016 год). Годом ранее она задекларировала самый высокий доход среди супруг высших государственных служащих - 142 млн.

Самый скромный годовой доход среди супруг чиновников Кремля в прошлом году показала супруга советника президента Антона Кобякова - 45 тыс. руб., а некоторые из "кремлевских жен" вообще не имели доходов в 2016 году. В их числе - жены замглавы администрации Магомедсалама Магомедова, помощника президента Игоря Щеголева, полпреда президента в КС РФ Михаила Кротова, начальника управления по работе с обращениями граждан Михаила Михайловского, помощников секретаря Совбеза РФ Александра Венедиктова и Алексея Павлова.

В правительстве нулевой доход за 2016 год заявили супруга премьер-министра РФ Светлана Медведева, а также жены министров Галушки и Колобкова. Самый маленький годовой доход задекларировала супруга главы МВД Владимира Колокольцева - 182 тыс. руб.

Порядок обнародования чиновниками информации о своем благосостоянии действует в России уже не один год. В рамках усилий по противодействию коррупции высокопоставленные госслужащие и парламентарии обязаны отчитываться о доходах, расходах и имуществе ежегодно до 1 апреля включительно. В отчет попадает и информация о супругах, а также несовершеннолетних детях.

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Декларация о доходах за 2016 год
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Песков, Дмитрий Сергеевич
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