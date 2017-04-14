Татьяна Навка опередила других жен чиновников по уровню доходов за год

Шарапова по-прежнему считает ITF частично виновной в своем отстранении из-за мельдонияСпорт 14 апреля, 15:29
Владимир Воробьев назначен главным тренером московского ХК "Динамо"Спорт 14 апреля, 15:23
РФС ведет переговоры о проведении матчей с командами Аргентины, Бразилии, Италии и ИспанииСпорт 14 апреля, 15:17
Мутко: ФИФА удовлетворена концепцией безопасности ЧМ-2018Спорт 14 апреля, 15:08
Власенко будет избираться в бюро FINA, несмотря на решение не утверждать его кандидатуруСпорт 14 апреля, 15:05
Путин в 2016 году заработал 8,86 млн рублейПолитика 14 апреля, 15:02
Предварительное слушание по новому делу Сандакова состоится 19 апреляНовости Урала 14 апреля, 14:51
Наблюдательный совет РУСАДА продлил срок работы конкурсной комиссии по выбору гендиректораСпорт 14 апреля, 14:49
Наблюдательный совет признал работу РУСАДА в 2016 году эффективнойСпорт 14 апреля, 14:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка Татьяна Навка в 2016 году заработала больше всех среди жен высших чиновников Кремля и правительства. По данным деклараций о доходах, опубликованных на официальных сайтах президента РФ и кабинета министров, ее заработок в минувшем году составил 120,8 млн руб. - в 10 раз выше, чем у супруга.
На втором месте - супруга первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга (61 млн руб). Третья строчка в списке - у жены вице-премьера Аркадия Дворковича, бизнесвумен Зумруд Рустамовой (60,5 млн руб. за 2016 год). Годом ранее она задекларировала самый высокий доход среди супруг высших государственных служащих - 142 млн.
Самый скромный годовой доход среди супруг чиновников Кремля в прошлом году показала супруга советника президента Антона Кобякова - 45 тыс. руб., а некоторые из "кремлевских жен" вообще не имели доходов в 2016 году. В их числе - жены замглавы администрации Магомедсалама Магомедова, помощника президента Игоря Щеголева, полпреда президента в КС РФ Михаила Кротова, начальника управления по работе с обращениями граждан Михаила Михайловского, помощников секретаря Совбеза РФ Александра Венедиктова и Алексея Павлова.
В правительстве нулевой доход за 2016 год заявили супруга премьер-министра РФ Светлана Медведева, а также жены министров Галушки и Колобкова. Самый маленький годовой доход задекларировала супруга главы МВД Владимира Колокольцева - 182 тыс. руб.
Порядок обнародования чиновниками информации о своем благосостоянии действует в России уже не один год. В рамках усилий по противодействию коррупции высокопоставленные госслужащие и парламентарии обязаны отчитываться о доходах, расходах и имуществе ежегодно до 1 апреля включительно. В отчет попадает и информация о супругах, а также несовершеннолетних детях.