NYT: сенат штата Алабама разрешил местной церкви иметь свою полицию

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НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Сенат штата Алабама одобрил законопроект, позволяющий местной пресвитерианской церкви обзавестись собственной полицией. Об этом сообщила газета New York Times (NYT).
Как отмечает издание, в церкви не раз высказывали желание создать силы правопорядка для обеспечения безопасности многотысячной общины и школы, в которой учатся и работают более двух тысяч человек. "После стрельбы в начальной школе "Сэнди-Хук" и на фоне увеличивающегося числа схожих происшествий мы пришли к выводу, что необходимо обзавестись собственными службами быстрого реагирования, которые бы координировали свои действия с силами правопорядка штата. Единственная цель данного законопроекта - обеспечить безопасность церкви, студентов и гостей школы", - пояснил представитель пресвитерианской церкви Мэтт Мур.
Упомянутая им трагедия в "Сэнди-Хук" произошла в декабре 2012 года. Тогда 20-летний маньяк расстрелял 20 детей шести- и семилетнего возраста и шестерых взрослых в начальной школе в штате Коннектикут. Это массовое убийство стало вторым по числу жертв и третьим по количеству убитых в учебном заведении в истории США.
Согласно законодательству Алабамы, иметь собственную полицию, наделенную более широкими правами, чем просто служба охраны, могут "колледжи и другие частные образовательные учреждения". Однако до сих пор эта норма не распространялась на религиозные организации. Изменить подобное положение дел уже пытались в прошлом году: тогда соответствующий документ был одобрен законодательным собранием штата, но губернатор Алабамы Роберт Бентли заблокировал его, воспользовавшись правом вето.
Однако на этот раз у сторонников данной меры есть все шансы на успех, так как Бентли в апреле этого года ушел в отставку после обвинений в интимной связи со своей подчиненной. Теперь законопроект должен быть одобрен палатой представителей штата. В случае, если он будет принят, это станет "прецедентом для США", отмечает NYT.