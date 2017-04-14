Очереди за билетами в реконструируемом аэропорту Норильска ликвидированы

КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Очереди за билетами, которые появились в ходе реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Алыкель в Норильске на севере Красноярского края, ликвидированы, сообщила пресс-служба губернатора края со ссылкой на мэра Норильска Олега Курилова. В период реконструкции аэропорт не сможет принимать большие типы самолетов, будет изменена система авиаперелетов.

"Глава города отметил, что очереди в некоторых авиакассах были при старте продаж билетов на летнее расписание, сейчас ситуация нормализовалась. Снизить ажиотажный спрос помогла система заявочного бронирования билетов, которая постоянно корректируется в связи с потребностями жителей, изменением графиков отпусков. Зарезервированные и невыкупленные в течение двух недель билеты возвращаются в свободную продажу. Значительно снизило напряжение распределение отпусков сотрудников компании "Норникель" в течение календарного года", - говорится в сообщении.

К 1 мая в продажу поступит более 10 тыс. билетов, всего в летний период планируется перевести 128 тыс. пассажиров по направлениям Норильск - Москва, Норильск - Красноярск и Норильск - Новый Уренгой. Продолжается работа по информированию горожан по новой схеме авиаперевозок, проведен сбор заявок-требований от выпускников школ, планирующих выезд для поступления в учебные учреждения за пределами Норильска. Продолжается работа по обеспечению авиабилетами детских групп, военнослужащих, граждан, выезжающих на санаторно-курортное лечение, участников программы переселения, вахтовиков и отпускников. На каждом рейсе предусмотрен резерв билетов для экстренных вылетов.

В пятницу, 14 апреля, губернатор региона Виктор Толоконский провел специальное совещание, посвященное организации перевозок жителей Норильска и Таймыра в период реконструкции аэропорта Алыкель. "Ремонт взлетно-посадочной полосы - это большое событие для северян, которого они ждали долгие годы, это залог безопасной работы аэропорта на много лет вперед, это появление новых маршрутов, современных самолетов. Такое событие не должно быть омрачено очередями в кассах. Нужно максимально удовлетворить спрос норильчан, рассмотрите возможность привлечения к перевозке подходящих судов других авиакомпаний, ставьте в расписание дополнительные рейсы, работайте с каждой заявкой и жалобой. Если мы правильно все спланируем и организуем, никакой социальной напряженности не будет", - цитирует пресс-служба губернатора.

Реконструкция ВПП

Как сообщалось ранее, во время реконструкции ВПП, которая пройдет летом, аэропорт не сможет принимать воздушные суда типа Boeing, их заменят самолеты малой авиации. Поэтому ожидается снижение объемов перевозок пассажиров в летние месяцы при том, что традиционно в это время наблюдается самый большой пассажиропоток.

На период реконструкции была выработана особая схема распределения авиабилетов. Часть их будет предоставлена льготникам, остальные, во избежание дефицита, пущены в свободную продажу волнами: с 1 февраля, 1 марта и 1 апреля. Перевозки в Москву и в другие города будут осуществляться через Красноярск, а также Новый Уренгой и Сургут бортами авиакомпаний Nordstar (базовый перевозчик), "Красавиа", "Турухан" и "ЮТэйр".

Стоимость билета до Красноярска составит 12,75 тыс. рублей (с учетом сборов), до Нового Уренгоя - порядка 5458 тыс. рублей, Москвы (с посадкой в Сургуте) - 19,3 тыс. рублей.

Реконструкция аэропорта Алыкель в Норильске началась в 2016 году, самолетам была доступна полоса в 2,5 км, что позволило не ограничивать пассажирские и грузоперевозки. Однако в этом году работы будут вестись уже на участке взлетно-посадочной полосы длиной более 1 километра, большие воздушные суда не смогут приземляться в Норильске. Завершатся все работы в сентябре 2018 года.

Финансирование ведется в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", 9,6 млрд рублей на ее реализацию направил федеральный бюджет, 3 млрд руб. - компания "Норильский никель".