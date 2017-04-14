Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Очереди за билетами в реконструируемом аэропорту Норильска ликвидированы

Общество
14 апреля, 16:12 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 14, апреля. /ТАСС
Решить проблему удалось при помощи системы заявочного бронирования билетов, которая корректируется в связи с потребностями жителей и изменением графиков отпусков
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Денис Кожевников/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Очереди за билетами, которые появились в ходе реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Алыкель в Норильске на севере Красноярского края, ликвидированы, сообщила пресс-служба губернатора края со ссылкой на мэра Норильска Олега Курилова. В период реконструкции аэропорт не сможет принимать большие типы самолетов, будет изменена система авиаперелетов.

"Глава города отметил, что очереди в некоторых авиакассах были при старте продаж билетов на летнее расписание, сейчас ситуация нормализовалась. Снизить ажиотажный спрос помогла система заявочного бронирования билетов, которая постоянно корректируется в связи с потребностями жителей, изменением графиков отпусков. Зарезервированные и невыкупленные в течение двух недель билеты возвращаются в свободную продажу. Значительно снизило напряжение распределение отпусков сотрудников компании "Норникель" в течение календарного года", - говорится в сообщении.

К 1 мая в продажу поступит более 10 тыс. билетов, всего в летний период планируется перевести 128 тыс. пассажиров по направлениям Норильск - Москва, Норильск - Красноярск и Норильск - Новый Уренгой. Продолжается работа по информированию горожан по новой схеме авиаперевозок, проведен сбор заявок-требований от выпускников школ, планирующих выезд для поступления в учебные учреждения за пределами Норильска. Продолжается работа по обеспечению авиабилетами детских групп, военнослужащих, граждан, выезжающих на санаторно-курортное лечение, участников программы переселения, вахтовиков и отпускников. На каждом рейсе предусмотрен резерв билетов для экстренных вылетов.

В пятницу, 14 апреля, губернатор региона Виктор Толоконский провел специальное совещание, посвященное организации перевозок жителей Норильска и Таймыра в период реконструкции аэропорта Алыкель. "Ремонт взлетно-посадочной полосы - это большое событие для северян, которого они ждали долгие годы, это залог безопасной работы аэропорта на много лет вперед, это появление новых маршрутов, современных самолетов. Такое событие не должно быть омрачено очередями в кассах. Нужно максимально удовлетворить спрос норильчан, рассмотрите возможность привлечения к перевозке подходящих судов других авиакомпаний, ставьте в расписание дополнительные рейсы, работайте с каждой заявкой и жалобой. Если мы правильно все спланируем и организуем, никакой социальной напряженности не будет", - цитирует пресс-служба губернатора.

Реконструкция ВПП

Как сообщалось ранее, во время реконструкции ВПП, которая пройдет летом, аэропорт не сможет принимать воздушные суда типа Boeing, их заменят самолеты малой авиации. Поэтому ожидается снижение объемов перевозок пассажиров в летние месяцы при том, что традиционно в это время наблюдается самый большой пассажиропоток.

На период реконструкции была выработана особая схема распределения авиабилетов. Часть их будет предоставлена льготникам, остальные, во избежание дефицита, пущены в свободную продажу волнами: с 1 февраля, 1 марта и 1 апреля. Перевозки в Москву и в другие города будут осуществляться через Красноярск, а также Новый Уренгой и Сургут бортами авиакомпаний Nordstar (базовый перевозчик), "Красавиа", "Турухан" и "ЮТэйр".

Стоимость билета до Красноярска составит 12,75 тыс. рублей (с учетом сборов), до Нового Уренгоя - порядка 5458 тыс. рублей, Москвы (с посадкой в Сургуте) - 19,3 тыс. рублей.

Реконструкция аэропорта Алыкель в Норильске началась в 2016 году, самолетам была доступна полоса в 2,5 км, что позволило не ограничивать пассажирские и грузоперевозки. Однако в этом году работы будут вестись уже на участке взлетно-посадочной полосы длиной более 1 километра, большие воздушные суда не смогут приземляться в Норильске. Завершатся все работы в сентябре 2018 года.

Финансирование ведется в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", 9,6 млрд рублей на ее реализацию направил федеральный бюджет, 3 млрд руб. - компания "Норильский никель".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
Участницы национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2016" во время выступления на финальном шоу
"Я отложила бутерброд и составила график питания": истории участниц конкурса "Мисс Россия"
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
3
Фонтаны Петергофа впервые за много лет работают в снегу
9
Собянин: новые вагоны метро "Москва" – одни из лучших в мире
6
Волшебный юбилей Диснейленда: парижский парк развлечений празднует 25-летие
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев в 2016 году заработал 8,6 млн рублей
2
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
3
Замглавы МИД РФ считает вынужденной эмоциональность выступления Сафронкова в СБ ООН
4
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
5
Новосибирские инженеры подняли в воздух самолет, который станет современным аналогом Як-40
6
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
7
Глава ДНР заявил о готовности сесть за стол переговоров с Порошенко
Темы дня
Загрузка...
Реклама