Митрополит Иларион: Пасха могла бы отмечаться всеми христианами в один день

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Русская православная церковь не против объединения дат празднования католической и православной Пасхи, если отмечаться праздник Воскресения Христова будет по православному календарю. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Хотелось бы, чтобы у всех христиан была единая дата празднования Пасхи. Папа Римский Франциск некоторое время назад выступил с инициативой совместно установить такую дату. Однако полагаю, что эта инициатива могла бы стать успешной только в том случае, если бы остальной христианский мир перешел на православную пасхалию", - сказал митрополит.

Пасхалия - методика расчета даты Пасхи. Начиная с 1583 года, католическая церковь использует григорианскую пасхалию, принимающую для расчетов день равноденствия 21 марта по григорианскому календарю, в то время как большинство православных церквей придерживаются александрийской пасхалии с 21 марта по юлианскому календарю.

"Пасхалия православной церкви основана на решениях I Вселенского собора в Никее в 325 году и поэтому имеет основополагающее значение для православных", - отметил Иларион.

По этим правилам Пасха ежегодно приходится на период с 4 апреля по 8 мая.

В этом году дата празднования Пасхи у католиков и православных совпала, это 16 апреля. По словам митрополита Илариона, в 21 веке это происходит с регулярностью раз в 4-5 лет. "Конечно, это событие радостное, потому что позволяет православным, католикам, а также христианам других конфессий одновременно исповедовать перед миром чудо Воскресения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа", - отметил собеседник агентства.