Митрополит Иларион: православные и католики должны объединиться в защите христианства

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Православных верующих и католиков волнуют общие социальные и нравственные вопросы, важнейшим из которых является отпор геноциду христиан на Ближнем Востоке. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Защита наших братьев и сестер, переживающих сегодня настоящий геноцид, является насущной задачей, для решения которой православные и католики должны трудиться вместе", - сказал Иларион.
Он напомнил, что в ходе исторической встречи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском на Кубе в феврале 2016 года центральной была тема объединения усилий в противостоянии терроризму, "особенно на Ближнем Востоке, где экстремисты угрожают самому существованию христиан".
Иерарх отметил, что за прошедшие 25 лет значительно расширилась сфера взаимодействия между Русской православной церковью и Римско-католической церковью, охватывающая разные стороны общественной жизни, "что было совершенно невозможно в советское время, когда деятельность церквей ограничивалась властями".
"Обе церкви в нашей стране заботят одни и те же проблемы - кризис нравственности в современном обществе, очень высокий уровень разводов и абортов, социальное неблагополучие", - отметил собеседник агентства.
Митрополит Иларион также сообщил, что представители РПЦ и РКЦ примут участие в работе V пленума Христианского межконфессионального консультативного комитета России 26 апреля в Санкт-Петербурге. Тема собрания: "Вера и преодоление гражданского противостояния: уроки столетия".