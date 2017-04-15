Прибытие Благодатного огня в Москву

В московском аэропорту Внуково встречают Благодатный огонь. Верующие зажгут от него свои лампады и доставят их в храмы Москвы, Московской области и других регионов России.

Затем Благодатный огонь привезут к началу Пасхального патриаршего богослужения в Храме Христа Спасителя и передадут патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Традиционно за частицей Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме ездит делегация Фонда Андрея Первозванного. Ее возглавляет председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин. Также в составе делегации есть общественные и государственные деятели, священнослужители, деятели культуры, журналисты и бизнесмены. В общей сложности около 100 человек.