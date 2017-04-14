Росздравнадзор: препараты для терапии при ВИЧ уже поставляются в регионы

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Препараты для терапии при ВИЧ, полученные в рамках централизованной закупки, уже поставляются в регионы РФ. Об этом сообщил ТАСС глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

"В Росздравнадзор в апреле не поступало жалоб на нехватку препаратов для ВИЧ-инфицированных. Кроме того, министерством здравоохранения уже закуплены необходимые препараты, которые в настоящее время централизованно поставляются в регионы", - сказал он.

В Минздраве РФ ТАСС также подтвердили, что уже начаты поставки антиретровирусных препаратов в ряд регионов РФ.

Ранее в ведомстве сообщали, что в рамках централизованных закупок начнется поставка препаратов от ВИЧ в регионы с апреля 2017 года. Как отметили в Минздраве, до этого времени регионам, согласно распоряжению правительства РФ, было "дополнительно направлено около 2,28 млрд рублей для создания необходимого запаса антиретровирусных препаратов". Ряд регионов сообщал о нехватке некоторых препаратов для терапии ВИЧ.

Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой тогда заявил, что эта проблема будет решена за счет перераспределения лекарственных средств между регионами.

Полномочия по централизованным поставкам антиретровирусных препаратов в регионы переданы Минздраву РФ в соответствии с постановлением правительства РФ от 28 декабря 2016 года.