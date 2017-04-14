Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Росздравнадзор: препараты для терапии при ВИЧ уже поставляются в регионы

Общество
14 апреля, 16:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
В Минздраве ТАСС также сообщили, что в некоторые регионы России уже начаты поставки антиретровирусных препаратов
Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко

Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Препараты для терапии при ВИЧ, полученные в рамках централизованной закупки, уже поставляются в регионы РФ. Об этом сообщил ТАСС глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

"В Росздравнадзор в апреле не поступало жалоб на нехватку препаратов для ВИЧ-инфицированных. Кроме того, министерством здравоохранения уже закуплены необходимые препараты, которые в настоящее время централизованно поставляются в регионы", - сказал он.

В Минздраве РФ ТАСС также подтвердили, что уже начаты поставки антиретровирусных препаратов в ряд регионов РФ.

Смотрите также
Мифология СПИДа и ВИЧ: 10 самых распространенных заблуждений

Ранее в ведомстве сообщали, что в рамках централизованных закупок начнется поставка препаратов от ВИЧ в регионы с апреля 2017 года. Как отметили в Минздраве, до этого времени регионам, согласно распоряжению правительства РФ, было "дополнительно направлено около 2,28 млрд рублей для создания необходимого запаса антиретровирусных препаратов". Ряд регионов сообщал о нехватке некоторых препаратов для терапии ВИЧ.

Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой тогда заявил, что эта проблема будет решена за счет перераспределения лекарственных средств между регионами.

Полномочия по централизованным поставкам антиретровирусных препаратов в регионы переданы Минздраву РФ в соответствии с постановлением правительства РФ от 28 декабря 2016 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Мурашко, Михаил Альбертович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
Участницы национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2016" во время выступления на финальном шоу
"Я отложила бутерброд и составила график питания": истории участниц конкурса "Мисс Россия"
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
3
Фонтаны Петергофа впервые за много лет работают в снегу
9
Собянин: новые вагоны метро "Москва" – одни из лучших в мире
6
Волшебный юбилей Диснейленда: парижский парк развлечений празднует 25-летие
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев в 2016 году заработал 8,6 млн рублей
2
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
3
Замглавы МИД РФ считает вынужденной эмоциональность выступления Сафронкова в СБ ООН
4
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
5
Новосибирские инженеры подняли в воздух самолет, который станет современным аналогом Як-40
6
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
7
Отряд кораблей Балтийского флота вышел в Северную Атлантику
Темы дня
Загрузка...
Реклама