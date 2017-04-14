Оргкомитет "Фестиваля молодежи" планирует пригласить Пан Ги Муна и Марка Цукерберга

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Оргкомитет Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в Сочи в октябре, планирует пригласить экс-генсекратаря ООН Пан Ги Муна и основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга. Об этом заявил программный директор Фестиваля Сергей Першин на дискуссионной площадке, посвященной подготовке к фестивалю. Она прошла в рамках Московского международного салона образования.
"Очень значительный список (гостей - прим. ТАСС), который выработан не просто с учетом мнения экспертного сообщества, но с точки зрения обратной связи, которую мы получаем от будущих участников. Молодежь всего мира хотела бы видеть Пан Ги Муна, Марка Цукерберга, Леонардо Де Каприо и различных других людей", - сказал Першин.
При этом он подчеркнул, что окончательный список гостей Фестиваля, которые подтвердят свое участие, будет опубликован позднее.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В день его открытия в Москве состоится Международный парад студенчества, в то время как основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке. Ожидается, что участники фестиваля смогут посетить ряд российских городов, где для них будут подготовлены региональные программы.
Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей из 150 стран мира, в том числе представители НКО, преподаватели и политики. Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи, а также "развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие".