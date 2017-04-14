Делегация Фонда Андрея Первозванного и патриарх Иерусалимский вознесли молитву о мире

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ИЕРУСАЛИМ, 14 апреля. /ТАСС/. Патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III и делегация Фонда Андрея Первозванного в Страстную пятницу совершили совместную молитву о мире на Святой Земле, передает корреспондент ТАСС.
"Угаси всяку распрю и раздоры во святей земли, умири злобу враждующих, благослови притекающих ныне ко гробу твоему живоприемному" - такие слова прозвучали над сводами тронного зала Иерусалимской патриархии.
"Всегда с вашей стороны мы встречаем большое внимание и поддержку. Вы всегда говорили, что Иерусалимский патриархат - это матерь церквей. Для фонда Андрея Первозванного это дом. Мы понимаем, в каких сложных условиях приходится вести вам вашу службу, поэтому так велика роль вашего служения, роль служения Православной церкви", - отметил председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин в беседе с патриархом.
Предстоятель Палестинской церкви поприветствовал российскую делегация и отметил, что Иерусалим является особым городом. "Он является живым свидетелем жизни, страданий и Воскресения Христова", - сказал он. Феофил выразил соболезнования родным и близким жертв теракта в Петербурге и добавил, что постоянно молится о всех погибших и пострадавших в этой трагедии.
В храмах Русской православной церкви молиться о мире на Святой Земле будут в Светлую субботу, 15 апреля.
Делегация Фонда Андрея Первозванного в четверг прибыла в Иерусалим за частицей Благодатного огня из храма Гроба Господня. В субботу он будет доставлен из аэропорта Внуково в храм Христа Спасителя. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет традиционное пасхальное богослужение.