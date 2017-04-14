Около 11 тыс. человек обеспечат безопасность москвичей и гостей столицы на Пасху

Ефимова: чемпионат России по плаванию стал отличным началом подготовки к ЧМСпорт 14 апреля, 20:25
Представитель владельцев "Ведомостей" принес извинения ФридмануЭкономика и бизнес 14 апреля, 20:01
УЕФА начал расследование по делу о беспорядках в ЛионеСпорт 14 апреля, 20:01
Гонщик "Феррари" Феттель выиграл вторую практику Гран-при БахрейнаСпорт 14 апреля, 19:50
Победитель ралли "Дакар" Карякин стал послом ЧМ-2018 по футболуСпорт 14 апреля, 19:48
Пловец Лобинцев поставил перед собой цель выступить на Олимпиаде-2020 в ТокиоСпорт 14 апреля, 19:46
Эрнст: "Евровидение" потеряет рейтинги из-за отказа Первого канала транслировать конкурсКультура 14 апреля, 19:45
CAS назначил на 15 мая слушания по делу лыжника ПетуховаСпорт 14 апреля, 19:42
Сотрудники МЧС проверяют информацию об утечке аммиака на хладокомбинате в МосквеПроисшествия 14 апреля, 19:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Более 6,3 тыс. полицейских, 1,2 тыс. сотрудников Росгвардии и 3,4 тыс. представителей народной дружины обеспечат безопасность москвичей и гостей столицы 15 и 16 апреля во время празднования Пасхи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
"15 и 16 апреля 2017 года в 450 церквях, храмах и монастырях Москвы состоятся торжественные мероприятия по случаю празднования Пасхи. Также в эти дни большое число граждан посетит места захоронений на 84 кладбищах, расположенных в черте города и на территории Московской области", - сказали в пресс-службе.
До начала богослужений и посещения кладбищ гражданами, полиция проведет тщательное обследование церквей, храмов, монастырей, кладбищ и прилегающих к ним территорий.
"На входах в места проведения религиозных мероприятий будет организована работа контрольно-пропускных пунктов, на которых сотрудники полиции с использованием технических средств обеспечат осмотр граждан с целью обнаружения и недопущения проноса запрещенных предметов. Всего в обеспечении общественного порядка и безопасности 15 и 16 апреля в столице планируется задействовать свыше 10 тыс. человек, в том числе 6,3 тыс. сотрудников полиции, 1,2 тыс. сотрудников Росгвардии и 3,4 тыс. народных дружинников", - отметил представитель полиции.