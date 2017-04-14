Около 11 тыс. человек обеспечат безопасность москвичей и гостей столицы на Пасху

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Более 6,3 тыс. полицейских, 1,2 тыс. сотрудников Росгвардии и 3,4 тыс. представителей народной дружины обеспечат безопасность москвичей и гостей столицы 15 и 16 апреля во время празднования Пасхи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"15 и 16 апреля 2017 года в 450 церквях, храмах и монастырях Москвы состоятся торжественные мероприятия по случаю празднования Пасхи. Также в эти дни большое число граждан посетит места захоронений на 84 кладбищах, расположенных в черте города и на территории Московской области", - сказали в пресс-службе.

До начала богослужений и посещения кладбищ гражданами, полиция проведет тщательное обследование церквей, храмов, монастырей, кладбищ и прилегающих к ним территорий.

"На входах в места проведения религиозных мероприятий будет организована работа контрольно-пропускных пунктов, на которых сотрудники полиции с использованием технических средств обеспечат осмотр граждан с целью обнаружения и недопущения проноса запрещенных предметов. Всего в обеспечении общественного порядка и безопасности 15 и 16 апреля в столице планируется задействовать свыше 10 тыс. человек, в том числе 6,3 тыс. сотрудников полиции, 1,2 тыс. сотрудников Росгвардии и 3,4 тыс. народных дружинников", - отметил представитель полиции.