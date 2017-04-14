Советник главы Чечни заявляет, что "возмездием" "Новой газете" будет иск к изданию

ГРОЗНЫЙ, 14 апреля. /ТАСС/. Советник главы Чечни по религиозным вопросам Адам Шахидов заявляет, что журналисты неправильно истолковали резолюцию чеченского духовенства о возмездии "Новой газете". Как он рассказал в беседе с ТАСС, речь шла об иске к изданию за клевету и скоро такое обращение в суд будет направлено.

Накануне "Новая газета" опубликовала на своем сайте заявление об угрозах в адрес редакции. Эти угрозы, считают в издании, содержатся в резолюции, которая была принята на собрании духовенства и лидеров общественного мнения Чечни в центральной мечети Грозного 3 апреля. Резолюция была посвящена статье "Новой газеты" о преследовании жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации.

Один из пунктов резолюции, сказано в заявлении газеты, "открыто и прямо призывает к насилию". В этом пункте говорится о "возмездии к подстрекателям".

"Они зацепились за слово "возмездие". Но мы не забываем, что живем в правовом поле Российской Федерации и можем по закону наказать этих людей. Духовенство Чечни однозначно подаст в суд на "Новую газету" за их публикации", - сказал Шахидов, который участвовал в собрании в грозненской мечети и которого "Новая газета" отдельно упоминает в своем заявлении.

Успокоили людей

Советник главы Чечни назвал статью оскорбительной, а также высказал уверенность, что принятая резолюция позволила успокоить людей, которые были возмущены публикацией.

"Представители всех религиозных течений в регионе были возмущены клеветой "Новой газеты" и предлагали выйти на улицы с массовым митингом. Но мы предотвратили это, собрав всех в мечети и пообещав привлечь к ответственности всех виновных в рамках закона РФ", - отметил он.

"Массовых преследований людей с неправильной ориентацией в Чечне не было, это реальная ложь и клевета... Они должны на коленях просить прощения у чеченского народа или доказать то, что написали и распространили. В Чечне людей с неправильной ориентацией не было и не будет по воле Всевышнего", - заявил Шахидов.

История вопроса

"Новая газета" 1 апреля опубликовала на своем сайте статью под заголовком "Убийство чести". В ней говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание ссылалось на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались.

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений изложенной информации. Соответствующее заявление регионального совета было опубликовано 4 апреля на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).