Папа Франциск возглавил Крестный ход у стен Колизея

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РИМ, 14 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Папа Франциск возглавил вечером в Страстную пятницу традиционный Крестный ход у стен древнего Колизея в преддверии главного христианского праздника - Пасхи, которую католики и православные в этом году отмечают 16 апреля.
Вдоль проспекта Императорских форумов и вокруг античного Амфитеатра Флавиев собрались свыше 100 тысяч паломников. Миллионы верующих наблюдали за происходящим в прямом эфире. В центре Вечного города приняты чрезвычайные меры безопасности, улицы патрулировали 3,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов.
Пасхальные и молитвенные размышления этого года подготовила, по благословению понтифика, французская религиозная писательница Энн-Мари Пеллетье. В нынешних текстах затрагиваются важнейшие темы проповеди Хорхе Марио Бергольо: милосердие, антихристианские гонения, тщеславие сильных мира сего, трагедия эмигрантов.
Процессия верующих доставила крест на Палатинский холм, где он был передан Франциску, произнесшему заключительные слова об актуальности страстей Господних.
Папа Франциск в пятый раз возглавил здесь Крестный ход. Впервые такое шествие было совершено у Колизея в 1750 году в память о массовых убийствах ранних христиан в Амфитеатре Флавиев. Слова понтифика прозвучали перед толпой верующих, внимавших ему с факелами и свечами в руках.
Во время обряда крест несли кардинал-викарий Рима Агостино Валлини, волонтеры, инвалиды, монахи из Святой Земли, верующие из Китая, Индии, Франции, Польши и ряда африканских стран, отмечает Ватиканское радио .