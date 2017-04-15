Патриарх Кирилл в ночь на воскресенье проведет пасхальное богослужение

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь с 15 на 16 апреля проведет в Храме Христа Спасителя пасхальное богослужение. По традиции, начатой фондом Андрея Первозванного в 2003 году, на литургию доставят из Иерусалима Благодатный огонь.

"В Светлую Пасхальную ночь патриарх Кирилл совершит крестный ход, пасхальную заутреню и божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя", - сообщает пресс-служба предстоятеля.

Этот собор является одним из самых больших в России и может вместить около 10 тыс. человек.

Праздник Воскресения Христова предваряют богослужения Великой субботы, которые связаны с погребением Спасителя. В течение всего дня в центре храмов находится погребальная Плащаница Христа. Плащаница - это большой плат (кусок ткани), на котором написан или вышит образ положенного во гроб Спасителя Иисуса Христа.

Уже во время утренней службы священники меняют черное облачение на светлые одежды и начинаются приготовления к великому празднику Пасхи, освящаются куличи, яйца и другие яства.

По окончании утренней субботней литургии в Храме Христа Спасителя патриарх Кирилл совершит ежегодный пасхальный объезд храмов Восточного административного округа Москвы, проведет освящение куличей и яиц, пообщается с верующими.

История праздника

Пасха - главный христианский праздник. В этот день верующие вспоминают события, описанные в Новом Завете четырьмя евангелистами - Матфеем, Марком, Лукой, Иоанном.

Согласно Священному Писанию, в пятницу Страстной седмицы Иисус был распят за стенами Иерусалима на горе Голгофе. Ученики похоронили его в высеченной в скале гробнице и привалили ее камнем. Ранним утром в первый день недели (воскресенье) преданные ученицы пришли к пещере, чтобы омыть и умастить благовониями тело казненного Христа. Им явился ангел и возвестил Воскресение Господне.

В память об этих событиях верующие на Пасху приветствуют друг друга словами: "Христос воскрес! - Воистину воскрес!". В этом году Пасха у православных и католических христиан приходится на один день - 16 апреля.