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TMZ: United Airlines после скандала изменила правила снятия пассажиров с рейсов

Общество
15 апреля, 3:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Новые правила ограничивают возможности персонала попросить пассажира уступить место в салоне самолета сотруднику United Airlines
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© AP Photo/Julio Cortez

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская авиакомпания United Airlines, которая оказалась в центре скандала после насильственного снятия пассажира с рейса, изменила ряд правил, касающихся подобных ситуаций. Об этом сообщил в пятницу новостной ресурс TMZ.

Из внутренних документов компании теперь следует, что авиаперевозчику сложнее попросить пассажира уступить свое место в салоне сотруднику United Airlines, указывает портал. Согласно новым правилам, сделать это можно не менее чем за час до полета и только до того, как путешествующие заняли свои места в самолете. Единственное исключение сделано для ситуаций, когда сотруднику авиаперевозчика необходимо совершить перелет, чтобы осуществить другой рейс.

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Скандал вокруг United Airlines разразился после того, как в интернете была опубликована видеозапись, сделанная 9 апреля на борту самолета этой компании, который должен был вылететь из Чикаго в Луисвилл (штат Кентукки).

На пленке видно, что сотрудники служб безопасности тащат по салону мужчину, лице которого в крови. Как выяснилось позже, пассажира зовут Дэвид Дао, он работает врачом и является американским гражданином азиатского происхождения. По словам адвоката Дао, при снятии с рейса его клиенту сломали нос, выбили два зуба, он получил сотрясение мозга.

Инцидент произошел после того, как сотрудники филиала United Airlines попросили четырех пассажиров в самолете уступить места другим работникам авиакомпании. Дао отказался это сделать, сославшись на то, что он должен посетить пациентов в Кентукки. После долгих уговоров сотрудники служб безопасности применили в отношении мужчины силу.

Директор United Airlines Оскар Муньос в понедельник распространил заявление, в котором извинился за произошедшее перед пассажирами рейса, однако не перед пострадавшим мужчиной. За это его вновь раскритиковали. Во вторник Муньос распространил новое заявление, в котором все же указал, что "искренне извиняется перед клиентом, которого силой сняли с рейса, а также перед всеми пассажирами на борту". Муньос отметил, что представители авиаперевозчика намерены провести собственное разбирательство в связи с инцидентом.

Адвокат Дао ранее заявил, что его клиент может подать судебный иск в отношении United Airlines. Представители компании пока не ответили на запрос ТАСС с просьбой подтвердить информацию об изменении правил.

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