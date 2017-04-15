Ким Чен Ын принимает военный парад на центральной площади Пхеньяна

ПХЕНЬЯН, 15 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Парад Корейской народной армии начался на центральной площади имени Ким Ир Сена в столице КНДР. Власти страны устроили демонстрацию силы по случаю национального праздника - 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена - основателя и первого президента Народной Кореи, генералиссимуса и автора идей чучхе.

В качестве верховного главнокомандующего парад принимает лидер КНДР Ким Чен Ын, облаченный в черный европейский костюм с галстуком, передает корреспондент ТАСС с места события.