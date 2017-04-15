Новый случай заражения птичьим гриппом зафиксирован на севере Китая

"Тоже своего рода роботы": бывший физик создал в Томске театр живых куколВ стране 15 апреля, 10:15
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир СенМеждународная панорама 15 апреля, 10:00
Чем армия России может "ослепить" противникаАрмия и ОПК 15 апреля, 10:00
10 фактов о Благодатном огнеОбщество 15 апреля, 9:45
Футболист Вилья забил мяч с центра поля на 90-й минуте матча МLSСпорт 15 апреля, 9:31
Тысячи христиан со всего мира ожидают схождение Благодатного огня в ИерусалимеОбщество 15 апреля, 9:23
Источник: российская ракета "Циркон" достигла на испытаниях восьми скоростей звукаАрмия и ОПК 15 апреля, 9:03
"Эдмонтон" одержал первую победу в плей-офф НХЛ за 11 летСпорт 15 апреля, 8:26
В США отложили казни семи человек из-за спора с поставщиком яда для смертельной инъекцииМеждународная панорама 15 апреля, 6:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 15 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 был зафиксирован на территории северной китайской провинции Хэбэй. Об этом сообщило агентство Синьхуа.
Установлено, что 69-летний инфицированный из города Ланфан к югу от Пекина имел контакт с домашней птицей. Место жительства заразившегося и прилегающий район объявлены зоной карантина. Службы эпидемконтроля приступили к проверке всех местных птичьих рынков.
Ранее китайские СМИ сообщили об одном летальном случае в результате заражения вирусом H7N9 в Пекине.
За первые два месяца текущего года вирусом птичьего гриппа в Китае заразились 352 человека, 140 из них скончались. В марте он унес жизни 47 жителей КНР. Случаи заражения были выявлены практически во всех регионах страны. Наибольшее число заболевших зафиксировано в восточных и южных провинциях.
Это самая масштабная вспышка заболевания с 2013 года, когда вирус впервые был выявлен на территории КНР. До сих пор нет свидетельств того, что он может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем.