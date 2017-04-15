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Новый случай заражения птичьим гриппом зафиксирован на севере Китая

Общество
15 апреля, 9:09 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев
За первые два месяца текущего года вирусом птичьего гриппа в Китае заразились 352 человека, 140 из них скончались
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ПЕКИН, 15 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 был зафиксирован на территории северной китайской провинции Хэбэй. Об этом  сообщило агентство Синьхуа.

Установлено, что 69-летний инфицированный из города Ланфан к югу от Пекина имел контакт с домашней птицей. Место жительства заразившегося и прилегающий район объявлены зоной карантина. Службы эпидемконтроля приступили к проверке всех местных птичьих рынков.

Ранее китайские СМИ сообщили об одном летальном случае в результате заражения вирусом H7N9 в Пекине.

За первые два месяца текущего года вирусом птичьего гриппа в Китае заразились 352 человека, 140 из них скончались. В марте он унес жизни 47 жителей КНР. Случаи заражения были выявлены практически во всех регионах страны. Наибольшее число заболевших зафиксировано в восточных и южных провинциях.

Это самая масштабная вспышка заболевания с 2013 года, когда вирус впервые был выявлен на территории КНР. До сих пор нет свидетельств того, что он может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем.

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