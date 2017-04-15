Правительство наделило Минобрнауки полномочиями в сфере организации детского отдыха

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ расширило полномочия Министерства образования и науки в сфере организации детского отдыха. Соответствующее постановление от 13 апреля 2017 года было опубликованона сайте кабмина.
"Минобрнауки России наделяется полномочиями по разработке и реализации основ государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья", - говорится в справке к документу.
Согласно постановлению, Минобрнауки обязано обеспечивать безопасность жизни и здоровье детей на отдыхе, а также проводить госконтроль за соблюдением законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Ведомство также будет координировать деятельность федеральных органов исполнительной власти в этой сфере и способствовать взаимодействию между органами исполнительной власти субъектов Федерации, органами местного самоуправления и профильными организациями.
Вопрос о назначении курирующего детский отдых ведомства встал после трагедии в июне 2016 года. Тогда из оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" в поход на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Во время шторма погибли 14 детей. Вице-премьер Ольга Голодец сообщила ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи, что куратор детского отдыха станет известен до начала летней оздоровительной кампании этого года.