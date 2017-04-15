Тысячи христиан со всего мира ожидают схождение Благодатного огня в Иерусалиме

ИЕРУСАЛИМ, 15 апреля. /ТАСС/. Паломники из многих стран пришли в субботу в храм Гроба Господня в Иерусалиме. После нескольких часов молитвенного стояния верующие ожидают увидеть чудо схождения Благодатного огня, передает корреспондент ТАСС.

Сотни паломников приехали сюда из России и стран СНГ, в том числе и делегация фонда Андрея Первозванного. Именно она вечером спецрейсом из Тель-Авива доставит Благодатный огонь в Москву, к началу пасхального богослужения в Храме Христа Спасителя.

Храм Гроба Господня, возведенный по преданию на месте погребения Иисуса Христа, вмещает более 10 тысяч человек. До схождения Благодатного огня верующие стоят в храме от трех до пяти часов и еще несколько часов на богослужении уже после. Первыми загораются лампада и 33 свечи - по годам земной жизни Иисуса Христа.

Отмечается, что Благодатный огонь никогда не становился причиной пожара. Первые минуты горения огонь не обжигает - верующие символично умываются им, даже известны случаи исцеления ран на теле.

Чтобы пресекать попытки спекуляций на теме подлинности схождения Благодатного огня, установлен особый надзор за происходящим. Кувуклия - часовня в центре храма, скрывающая непосредственно пещеру Гроба Господня, где находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа, предварительно проверяется. В ней не должно быть ничего, что может спровоцировать возгорание. В полдень проходит церемония опечатывания Кувуклии.

Особый хранитель Гроба Господня в сопровождении мусульманской (непредвзятой к христианской традиции) стражи трижды обходит вокруг святыни. Только после этого в 14.00 разоблаченные до подрясников патриарх Феофил III и армянский прелат проходят в Кувуклию, где сходит Благодатный огонь. За всю историю никому не удалось "разоблачить" чудо схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки.