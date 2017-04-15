Папа Франциск в пятый раз возглавил крестный ход у стен Колизея

ВАТИКАН, 15 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Папа Римский Франциск в Страстную пятницу возглавил традиционный крестный ход у стен древнего Колизея в преддверии главного христианского праздника - Пасхи, которую католики и православные в этом году отмечают одновременно - 16 апреля.

Вдоль проспекта Императорских форумов и вокруг античного Амфитеатра Флавиев собрались свыше ста тысяч паломников. Миллионы верующих наблюдали за происходящим в прямом эфире. В центре Вечного города были приняты чрезвычайные меры безопасности, улицы патрулировали 3,5 тыс. сотрудников спецслужб.

Пасхальные и молитвенные размышления этого года подготовила, по благословению понтифика, французская религиозная писательница Анн-Мари Пеллетье. Каждый год авторы меняются, однажды (в 2001 году) папа Иоанн Павел II поручил написание размышлений к крестному ходу 14 журналистам, аккредитованным при Святом престоле, в том числе корреспонденту ТАСС. В нынешних текстах для 14 "стояний", в память о Голгофе, затрагиваются важнейшие темы проповеди Хорхе Марио Бергольо: милосердие, гонения на христиан, тщеславие сильных мира сего, трагедия эмигрантов.

Размышления прозвучали перед толпой верующих, внимавших им с факелами и свечами в руках. Во время обряда крест несли кардинал-викарий Рима Агостино Валлини, волонтеры, инвалиды, монахи из Святой Земли, верующие из Китая, Индии, Франции, Польши и ряда африканских стран, отмечает "Радио Ватикана". Процессия доставила крест на Палатинский холм, где он был передан папе Франциску, произнесшему заключительные слова об актуальности страстей Господних.

Папа Франциск в пятый раз возглавил здесь крестный ход. Впервые у Колизея он прошел в 1750 году в память о массовых убийствах ранних христиан в Амфитеатре Флавиев.

Вечером римский первосвященник отслужит всенощную службу в соборе Святого Петра.