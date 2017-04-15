Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с приближающимся праздником Пасхи

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МИНСК, 15 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с приближающимся праздником Воскресения Христова, выразив уверенность, что Русская православная церковь будет способствовать укреплению дружбы между народами двух стран. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы белорусской республики.
"Этот радостный день пробуждает самые светлые помыслы в сердцах всех православных христиан. Он напоминает нам о непреходящих ценностях, которые придают жизни истинный смысл, - говорится в поздравлении. - Сегодня традиции православия являются нравственным ориентиром, неисчерпаемым источником христианской любви, доброты и созидательных сил".
Глава государства выразил уверенность, что Русская православная церковь "будет и в дальнейшем способствовать упрочению духовных основ общества, помогая укреплять дружбу и взаимопонимание между народами Белоруссии и России".