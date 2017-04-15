Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В США отложили казни семи человек из-за протестов со стороны медицинской компании

Общество
15 апреля, 10:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Во время подписания договора с властями Арканзаса в фармацевтической компании McKesson предполагали, что инъекции будут использоваться в медицинских целях
Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Суды в американском штате Арканзас в пятницу отложили смертные казни семи человек из-за протестов со стороны компании McKesson - производителя одного из отравляющих веществ, с помощью которого планировалось привести приговоры в исполнение. Об этом сообщается в постановлениях, поступивших в судебный архив.

Все семь казней мужчин, осужденных за убийства, были запланированы на текущий месяц. Приговоренным должны были сделать инъекцию обезболивающего и еще двух веществ. Первое предназначено для остановки сердца, второе - для прекращения работы легких. Один из этих препаратов власти штата закупили у McKesson, при этом они, как утверждают в компании, не разъяснили, как планируют применять данное средство.

Представители McKesson полагали, что вещество используют в медицинских целях. Компания потребовала от властей Арканзаса отменить сделку и вернуть препарат, однако этого пока не произошло. Высший и окружной суды штата постановили отложить казни семи заключенных до завершения разбирательства на этот счет.

В последние годы власти многих других американских штатов также столкнулись с ростом дефицита ядов, применяемых для "смертельного укола". Это было вызвано, в частности, тем, что европейские производители данных веществ прекратили их поставки в США, так как выступают против смертной казни.

Американская ассоциация фармакологов, которая является крупнейшим в США объединением специалистов данного направления, ранее рекомендовала своим членам не предоставлять властям страны вещества, используемые для смертельной инъекции. Организация не обладает полномочиями, чтобы запретить продажу того или иного препарата, однако устанавливает этические стандарты, которым ее члены, как правило, стараются следовать.

Проблему нехватки веществ для "смертельного укола" решают в разных штатах по-своему. Так, в штате Юта в 2015 году был принят закон, разрешающий расстреливать приговоренных к казни преступников в случае нехватки нужных для инъекции веществ.

В общей сложности смертная казнь разрешена в 31 американском штате. По состоянию на октябрь 2016 года, приведения ее в исполнение ожидали в США 2902 человека. В период с 1976 года, когда смертная казнь в стране вновь начала применяться, по апрель текущего года в США были казнены 1448 человек. Наиболее часто применяемым методом является смертельная инъекция.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
Участницы национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2016" во время выступления на финальном шоу
"Я отложила бутерброд и составила график питания": истории участниц конкурса "Мисс Россия"
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
3
Фонтаны Петергофа впервые за много лет работают в снегу
9
Собянин: новые вагоны метро "Москва" – одни из лучших в мире
6
Волшебный юбилей Диснейленда: парижский парк развлечений празднует 25-летие
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: российская ракета "Циркон" достигла на испытаниях восьми скоростей звука
2
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
3
AP: США не будут применять военные методы для денуклеаризации КНДР
4
Эрнст: Первый канал сам создал рейтинги "Евровидению"
5
Захарова: американский дипломат вынес российский стенд с выставки в Вене
6
Свердловская прокуратура проводит проверку по факту смерти пенсионерки в отделении полиции
7
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
Темы дня
Загрузка...
Реклама