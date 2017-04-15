В Пекине прошли вступительные экзамены в первый российско-китайский университет

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ПЕКИН, 15 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Вступительные экзамены на программы магистратуры филологического и биологического факультетов совместного российско-китайского Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне прошли в Пекине. Об этом сообщил ТАСС проректор МГУ Сергей Шахрай.
"Сегодня прошли первые вступительные экзамены в магистратуру первого российско-китайского университета в Шэньчжэне. Качество подавших заявления и широкая география очень интересны - приехали претенденты как с самого севера Китая, так и заканчивая островом Хайнань (Южный Китай)", - сказал он.
В ходе беседы проректор МГУ рассказал, что экзамены проводились для приема на программу филологического факультета. "Второе направление магистратуры - это биология и нанотехнологии. Там кроме письменного экзамена по специальности будут проходить собеседование. Поэтому с точки зрения качества мы спокойны и удовлетворены, что откликнулись абитуриенты именно такого уровня", - отметил собеседник.
"Это первый набор, процесс приема будет продолжен в Москве в июле, когда пройдет вторая волна поступления в магистратуру совместного университета. Кроме магистрантов будут приняты и первые бакалавры. Они принимаются по результатам китайского единого государственного экзамена. Также нужно пройти собеседование, при приеме учитываются и хорошие результаты обучения в школе", - сказал Сергей Шахрай, добавив, что в этом году на обучение в бакалавриат и магистратуру планируется принять около 200 человек.
"Университет международный, поэтому надеемся, что у нас в бакалавриате будут представители России, а также других стран. Наш университет окажется первым, который подготовит специалистов для проекта наших лидеров - сопряжения ЕАЭС (Евразийского экономического союза - прим. ТАСС) и китайской инициативы "Экономического пояса "Шелкового пути", - резюмировал собеседник.
Занятия в совместном российско-китайском Университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне начнутся в сентябре. Университет создан совместными усилиями Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова и Пекинского политехнического университета (ППУ).