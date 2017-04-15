В Швейцарии завершается подготовка к акции "Бессмертный полк"

ЖЕНЕВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Подготовка к общественной акции "Бессмертный полк" вошла в Швейцарии в заключительную стадию. Местом ее проведения, как и в прошлом году, станет аллея славы на базельском кладбище "Хорнли", где похоронены четверо красноармейцев, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом во время Второй мировой войны. Помимо их имен, на монументе высечены имена еще 21 военнослужащего советской армии, которые тоже погибли или скончались от ран в Швейцарии. Их могилы не сохранились, но память о них жива, и акция "Бессмертный полк" в День Победы - наглядное тому подтверждение.

"Подготовка к акции вышла на финишную прямую, - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС Светлана Конев, главный редактор и администратор русскоязычного интернет-портала "Вся Швейцария на ладони", который собирает и публикует воспоминания о фронтовиках и тружениках тыла Великой Отечественной войны. - Радует то, что к акции присоединяется все больше людей. Мы начали готовить ее в январе. На нашем сайте размещена контактная информация: телефон, адрес электронной почты, Viber и WhatsApp. Все могут обратиться с вопросами".

"Место проведения акции никогда не изменится, потому что в Швейцарии есть только одно мемориальное кладбище, где памятные мероприятия на 9 мая давно стали доброй традицией, - добавила Конев. - Власти Базеля знают, что ежегодно на кладбище "Хорнли" в этот день проходит церемония с возложением венков. Туда приезжают граждане республик бывшего СССР, чтобы отдать дань памяти погибшим солдатам. Участвуют дипломаты России, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана и ряда других республик СНГ". "Хотя акцию можно было бы провести в Цюрихе, Женеве или другом городе, "точка", которая консолидирует всех и которую все знают, - это Базель", - пояснила собеседница агентства.

В подготовке акции активно участвуют культурные ассоциации соотечественников из Цюриха, Женевы, Базеля, Аргау, Люцерна и других городов Швейцарии. Организаторы готовы приветствовать всех, кто хочет принять в ней участие, стать волонтером.

"Привезем в Базель в этом году портреты фронтовиков и тружеников тыла, которые были изготовлены в прошлом году для первого "Бессмертного полка", - сообщила Конев. - Но за год список расширился, добавилось много биографий. Каждый желающий может принести портрет своего родственника- ветерана, мы не отказываем никому, говорим: обязательно приходите, присоединяйтесь, приносите фотографии своих близких. Даже если фотография маленькая, все равно приносите ее. Ведь главное - что память об этих людях жива".

Швейцарские инициаторы "Бессмертного полка" рады тому, что движение ширится. За год укрепились их связи с координаторами акции в других странах. "Мы продолжаем вести страничку, где рассказываем не только об акции "Бессмертный полк" в разных государствах, но и о фестивалях военной песни, концертах и автопробегах, посвященных 9 мая. Размещаем подробную информацию", - сообщила главный редактор интернет-портала.

Если раньше соотечественники в Швейцарии вели работу только с движением "Бессмертный полк", то сейчас также с "Бессмертным полком России", который активно работает с зарубежьем. "У них очень много молодежи, мы ежедневно общаемся, - отметила Конев. - Радует, что движение молодеет. Ветеранов с каждым годом становится меньше, но благодарных им людей, которые хотят поддержать движение, меньше не становится. Ведь это изначально была народная идея, и никто не спускал разнарядку сверху".

В организации акции активно участвует Ассоциация журналистов и СМИ зарубежья. Она публикует информацию о "Бессмертном полке" в разных странах.

Что касается предстоящего 9 мая, то День Победы в этом году выпадает на вторник. В Швейцарии это рабочий день. "Мы хотим помочь участникам акции добраться до Базеля. Сейчас решается вопрос об автобусах в Базель из Женевы, Берна и Цюриха. Как только все станет ясно, сделаем объявление в соцсетях", - заключила Конев.