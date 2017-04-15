Обнаруженная в камере хранения Курского вокзала бесхозная сумка угрозы не представляет

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Обнаруженная в камере хранения Курского вокзала Москвы бесхозная сумка не представляет никакой угрозы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.
"В 12:00 мск проверка помещений вокзала была закончена. Бесхозная сумка, обнаруженная в камере хранения на цокольном этаже здания, не представляет угрозы, в ней находятся личные вещи", - сказали в ведомстве.
Ранее в управлении сообщили, что из здания вокзала эвакуировали более 300 человек из-за подозрительной бесхозной сумки. Полиция проводила необходимый комплекс специальных мероприятий, предусмотренный в таких случаях.
В настоящее время вокзал работает в штатном режиме. Проверка никак не сказалась на движении пригородных электропоездов и поездов дальнего следования.