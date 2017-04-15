Во Франции усилены меры безопасности в дни пасхальных праздников

ПАРИЖ, 15 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Глава МВД Франции Маттиас Фекль заявил об усилении мер безопасности в республике в местах массового скопления людей в дни пасхальных праздников.

Как сообщают местные СМИ, министр направил соответствующие обращения префектам регионов и департаментов страны, в которых указал на необходимость обеспечения повышенных мер безопасности в республике до 18 апреля. В телеграмме Фекля отмечается, что в это время во Франции запланировано проведение множества праздничных мероприятий, которые могут стать мишенью для террористов. "Сохранение высокого уровня террористической угрозы требует от нашей страны большой бдительности в местах скопления людей, в особенности в местах религиозного культа", - говорится в обращении Фекля.

Меры, рекомендованные к принятию префектам аналогичны тем, что были им предписаны перед рождественскими праздниками. Тогда министерство напомнило о важности того, чтобы верующие и представители духовенства сообщали полиции обо всех подозрительных лицах, замеченных рядом с церквями. Также охране соборов следовало особо внимательно осматривать входящих в храмы и, если необходимо, обыскивать их.

Во французской столице особое внимание уделяется безопасности Собора Парижской Богоматери. Уже накануне здесь были введены специальные меры: стоящие на входах в собор полицейские досматривали всех прихожан и туристов, входящих в этот католический храм. Несмотря на это, как считают специалисты, во Франции весьма сложно обеспечить безопасность мест религиозного культа, так как страна насчитывает 45 тыс. католических церквей, 4 тыс. протестантских храмов, 2,6 тыс. церквей евангелистов, 150 православных церквей.

В апреле 2015 года террористам лишь из-за случайного стечения обстоятельств не удалось осуществить обстрел верующих в католическом соборе города Вильжюиф (юго-восточнее Парижа, департамент Валь-де-Марн). Однако в июле прошлого года преступники все-таки совершили теракт в церкви Сент-Этьен-дю-Рувре (пригород Руана) на севере Франции. Тогда двое неизвестных, вооруженные ножами, захватили пять человек в церкви во время утренней службы. В результате атаки террористов погиб 86-летний священник Жак Амель, который служил в церкви более 50 лет.

Главный христианский праздник - Пасху - католики и православные в этом году отмечают 16 апреля.