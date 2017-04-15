Глава МЧС наградил победителей первого детского фестиваля "Звезда спасения"

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. МЧС России подвело итоги первого Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества "Звезда Спасения". Как сообщил глава МЧС Владимир Пучков, в будущем фестиваль может стать международным. Церемония награждения победителей прошла в торжественной обстановке в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве.
"Всего на конкурс поступило более 5000 творческих работ, среди них стихотворения, новеллы, рисунки и поделки. Организационный комитет был поставлен в сложное положение, так как выбирать лучших из лучших практически невозможно", - сказал глава МЧС, обращаясь к победителям фестиваля. Он не исключил, что конкурс в дальнейшем может стать международным. "Мы пригласим для участия в фестивале и детей из зарубежных стран", - отметил Пучков.
По его словам, для МЧС проведение форумов для детей стало доброй традицией. "МЧС наравне с выполнением других задачам уделяет внимание воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, в духе любви к Родине и оказания помощи себе и близким, - сказал он. - Для нас важно, чтобы наряду с учебой в школе дети развивали свои творческие способности".
Пучков признался, что он восхищен детскими работами, представленными на конкурс. "Я благодарю мальчишек и девчонок за бережное, внимательное и уважительное отношение к героической профессии пожарного и спасателя. Вы заметили много нюансов работы пожарных и спасателей при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и тушении пожаров", - пояснил Пучков. Самое главное, что в детских работах были отмечены героизм, готовность к самопожертвованию и желание помочь тем, кто оказался в беде, отметил он.
В Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе сегодня прошел гала-концерт победителей первого Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества "Звезда Спасения". В конкурсе участвовали дети из всех регионов страны, которые представили тысячи работ. Самые лучшие из них были отобраны оргкомитетом для представления в заключительном этапе фестиваля.
Фестиваль "Звезда Спасения" призван воспитывать у детей чувство уважения, сопереживания и восхищения мужеством героев - спасателей и пожарных МЧС России, а также формировать культуру безопасности жизнедеятельности в детской и молодежной среде.