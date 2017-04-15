Скончался фотокорреспондент "Известий" Виктор Ахломов

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Фотожурналист Виктор Ахломов скончался на 80 году жизни, сообщила в субботу газета "Известия".
"Не стало выдающегося мастера фотографии - Виктора Ахломова. Его имя неразрывно связано с "Известиями", где он проработал фотокорреспондентом более полувека. Создав множество портретов современников - как знаменитостей, так и простых людей, лирические городские и сельские пейзажи, ироничные фотозарисовки повседневной жизни огромной страны, выдающийся фотохудожник отразил дух эпохи", - говорится в некрологе издания.
Виктор Ахломов родился в 1938 году в Москве. В 1960 году работы его работы были представлены на выставке молодых фотографов в Центральном доме журналиста, где на них обратил внимание глава "Известий" Алексей Аджубей. Он пригласил Ахломова на работу в воскресное приложение к газете "Неделя". Созданные за время работы в газете фотографии Ахломова представлены на открывшейся в Мультимедиа арт музее выставке к 100-летию "Известий".