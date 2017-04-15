Минздрав РФ констатировал окончание эпидемии гриппа в стране

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Эпидемия гриппа в России закончилась, превышение эпидемических порогов сохранилось в отдельных городах по отдельным возрастным категориям. Об этом говорится в сообщении службы надзора за гриппом НИИ гриппа Минздрава РФ.
"Эпидемию можно считать закончившейся. Превышение эпидемических порогов по гриппу и ОРВИ сохраняется в отдельных городах среди детей 3-6 и 7-14 лет", - говорится в сообщении.
Эпидемия началась в ноябре - раньше, чем ожидали специалисты, и наибольшей интенсивности достигла в конце января-начале февраля. Скачки в росте и спаде заболеваемости, наблюдавшиеся в этом эпидсезоне во время и после школьных каникул и праздников 8 марта и 23 февраля, специалисты связывают со снижением обращаемости населения за помощью в выходные дни.
На неделе с 3 по 9 апреля, которая стала последней неделей эпидсезона, заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась по населению в целом на 7,6 процента и во всех возрастных группах: среди взрослых - на 9,4 процента, среди детей в возрасте до 2 лет - на 7,3 процента, среди детей 3-6 лет - на 6,7 процента, среди детей 7-14 лет - на 5,6 процента.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в среднем в 59 городах РФ была ниже эпидпорогов по населению в целом (на 17,4%) и во всех возрастных группах, среди лиц старше 15 лет (на 15,6%), детей 0-2 лет (на 20,2%), 3-6 лет (на 13,0%) и детей 7-14 лет (на 26,2%).