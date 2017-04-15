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В Белфасте почтили память жертв крушения парохода "Титаник", затонувшего 105 лет назад

Общество
15 апреля, 14:13 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
Около сотни человек, среди которых родственники жертв крушения, историки и просто неравнодушные к одному из крупнейших кораблекрушений люди, собрались на поминальную службу в мемориальном саду
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ЛОНДОН, 15 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. В Белфасте (Северная Ирландия) почтили память погибших при крушении трансатлантического парохода "Титаник", который затонул в водах Северной Атлантики 105 лет назад. Около сотни человек, среди которых родственники жертв крушения, историки и просто неравнодушные к одному из крупнейших кораблекрушений XX века люди, собрались на поминальную службу в мемориальном саду на территории мэрии североирландской столицы.

Памятные мероприятия начались еще 14 апреля со сбора в Белфасте родственников пассажиров и членов экипажа знаменитого парохода. "Я хотел собрать семью "Титаника" вместе. По всему миру есть много родственников, энтузиастов и специалистов, которым небезразлична история того, как это судно начало свой исторический путь в Белфасте. Наш сбор здесь - это шанс для всех тех, кто действительно хочет почувствовать себя причастным к месту рождения "Титаника", - сказал организатор встречи Саймон Медхерст, правнук рулевого Роберта Хиченса, который нес вахту в роковую для лайнера ночь.

Музей-памятник "Титаник Белфаст" стал главной культурной площадкой для интересующихся трагической судьбой парохода и всех тех, кто находился на его борту. В нем представлена вся история "Титаника": с момента строительства на верви "Харленд энд Вулф" до его трагического крушения в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года при столкновении с айсбергом. Музей, который был открыт в 2012 году, за пять лет посетили уже более 3,5 млн человек.

"Мы хотим не просто рассказать о том, как было спроектировано, построено и спущено на воду самое известное судно в мире, но также поведать о самом Белфасте и людях, которые сыграли в его истории свою роль. В нашем архиве есть тысячи увлекательных историй, связанных с "Титаником", и мы рады принять родственников всех тех, кто находился на этом лайнере, чтобы услышать их рассказы в годовщину гибели судна", - отметил директор музея Тим Хасбэндс.

Артефакты, связанные с крушением парохода, представлены также в Ливерпуле, порту приписки "Титаника", и Саутгемптоне, откуда он отправился в свое первое и последнее путешествие. В этих городах также прошли мероприятия в память погибших во время трагедии, число которых составило более 1500 человек, 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись.

Обломки "Титаника", которые находятся на глубине более 3,7 тыс. метров в северной части Атлантического океана, впервые были обнаружены в 1985 году. Впоследствии исследователи со всего мира начали проводить многочисленные подводные экспедиции для обследования судна. В результате со дна были подняты тысячи различных предметов, представляющих историческую ценность.

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