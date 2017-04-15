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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Общество
15 апреля, 14:37 UTC+3 ИЕРУСАЛИМ ИЕРУСАЛИМ 15, апреля. /ТАСС
Сходит Благодатный огонь в Кувуклии - мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос
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Схождение Благодатного огня, 2016 год

Схождение Благодатного огня, 2016 год

© AP Photo/Dusan Vranic

ИЕРУСАЛИМ, 15 апреля. /ТАСС/. Благодатный огонь сошел  в Великую субботу накануне православной Пасхи, в храме Гроба Господня в Иерусалиме, передает корреспондент ТАСС.

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Сходит Благодатный огонь в Кувуклии - мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос. Это событие предваряет несколько часов молитв тысяч людей. От огня свечей патриарха Иерусалима и всея Палестины Феофила III верующие подожгли свои свечи, и Благодатный огонь распространился по храму.

Лампадку поджег от патриаршего огня и председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин. К ночной пасхальной службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла огонь будет доставлен самолетом в столичный аэропорт Внуково, а после - в храм Христа Спасителя. Традиционно делегацию в аэропорту встретят верующие, которые развезут Благодатный огонь в храмы Москвы, Подмосковья и других регионов России.

Гроб Господень - главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Это место было найдено посланцами римского императора Константина спустя три века после распятия. Каждый год, накануне Пасхи, здесь происходит чудо схождения Благодатного огня. Первыми загораются лампада и 33 свечи - по годам земной жизни Иисуса Христа.

За всю историю никому не удалось "разоблачить" чудо схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки. Верующие полагают, что если огонь когда-либо не сойдет, это ознаменует начало последних времен.

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