Более тысячи зрителей оценили мастерство президентского полка на Соборной площади в Кремле

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Свыше тысячи зрителей, среди которых множество иностранцев, посетили первую в этом году торжественную церемонию развода пеших и конных караулов Президентского полка Федеральной службы охраны (ФСО России) на Соборной площади в Кремле. Омрачить впечатления от показательных выступлений не смог даже небольшой инцидент - из рук военнослужащего случайно выпал карабин.

Впечатления зрителей

Ритуал, начавшийся ровно в полдень, привлек внимание не только россиян, но и иностранных гостей столицы. За военнослужащими внимательно наблюдали французы, китайцы, итальянцы, испанцы, немцы.

"Я впервые в России, в Москве, я приятно удивлена. Часто в прессе мы слышим негативную оценку вашей страны, но я не увидела здесь ничего такого. Мы смогли увидеть прекрасные военные традиции, церкви, это очень красиво", - сказала Ким, гостья столицы из французского Монпелье.

Разделяет впечатления иностранных зрителей студентка Арина из Челябинска. "Я приехала на экскурсию в Москву и случайно попала на развод караулов. Какие чувства? Патриотизм и гордость за свою страну", - сказала собеседница ТАСС.

Гордость за солдат

В торжественной церемонии, которая проходила в Москве в 13-й раз после возрождения традиции в 2005 году, приняли участие около 50 пеших и примерно 20 конных военных.

"Это первый развод караула в этом году. В нем участвует молодая рота осеннего призыва. Очень за них рад, у них все получается. Мы скоро уходим домой, а они принимают службу", - сказал ТАСС солдат Президентского полка Дмитрий.

Как рассказал журналистам командир роты специального караула Андрей Петухов, три четверти солдат Президентского полка проходят службу по призыву, а 9 человек служат по контракту. В составе полка в этом году призывники из 15 регионов, в том числе из Новосибирской, Красноярской областей, Краснодарского края, Новороссийска, Тулы, Ярославля, Воронежа, Вологды, Волгограда, Нижнего Новгорода, Костромы.

По словам Петухова, в полку наблюдается преемственность поколений. В торжественном строю маршировал призывник, отец которого служил в первой роте полка в 1983-1985 годах.

Командир роты отдельно прокомментировал инцидент с падением карабина во время выступлений с оружием.

"Мы с пониманием относимся, это человеческий фактор. Будем добиваться большей слаженности за счет тренировок. Конечно, с военнослужащим ничего не случится, все люди. Но такие случаи, конечно, бывают редко", - отметил Петухов.

Символ Москвы

Развод караулов в Кремле стал новым символом Москвы наряду со сменой часовых Почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата. Эта одна из наиболее красочных и зрелищных воинских церемоний закреплена в воинских уставах и артикулах с времен Петра I.

Подобные церемониалы существовали еще при Великом князе Иване III. В Российской империи развод не был привязан к определенному месту, он проводился в резиденции или ставке, где непосредственно находился император. Гвардейцы несли караульную службу во внутренних помещениях резиденции и на внешних ее постах.

Предыдущие 12 лет развод караулов проходил каждую субботу с апреля по октябрь. Посмотреть церемонию может любой желающий, имеющий входной билет в Кремль, в стоимость которого входит посещение музеев Московского Кремля.