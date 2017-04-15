Минобрнауки сделает детский отдых полноценным и безопасным

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Министерство образования и науки РФ приложит все усилия, чтобы обеспечить безопасность жизни и здоровья детей во время отдыха. Об этом сообщила ТАСС глава ведомства Ольга Васильева, комментируя опубликованное на сайте кабмина постановление правительства, согласно которому полномочия Минобрнауки в сфере организации детского отдыха расширены.

"Решение вопросов детского отдыха возложено на Минобрнауки России. Мы будем прикладывать все усилия для того, чтобы летний отдых был полноценным и безопасным", - отметила Васильева.

В пресс-службе министерства добавили, что сейчас ведомство работает над реализацией постановления правительства России. "В настоящее время разработан проект распоряжения правительства РФ "Об утверждении основ государственного регулирования и государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей", который уже внесен в правительство", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в Минобрнауки разработаны проекты приказов об утверждении примерных положений об организации отдыха детей и их оздоровления, которые в ближайшее время будут утверждены в установленном порядке. "Также ведомство совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ курирует работу по подготовке кадров вожатых для всех организаций отдыха и оздоровления детей", - заключили в пресс-службе министерства.

Постановление правительства о расширении полномочий Минобрнауки в сфере организации детского отдыха было опубликовано на сайте кабмина. Согласно постановлению, Минобрнауки обязано обеспечивать безопасность жизни и здоровье детей на отдыхе, а также проводить госконтроль за соблюдением законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Ведомство также будет координировать деятельность федеральных органов исполнительной власти в этой сфере и способствовать взаимодействию между органами исполнительной власти субъектов Федерации, органами местного самоуправления и профильными организациями.