Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобрнауки сделает детский отдых полноценным и безопасным

Общество
15 апреля, 14:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
Кроме того, в Минобрнауки разработаны проекты приказов об утверждении примерных положений об организации отдыха детей и их оздоровления
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Министерство образования и науки РФ приложит все усилия, чтобы обеспечить безопасность жизни и здоровья детей во время отдыха. Об этом  сообщила ТАСС глава ведомства Ольга Васильева, комментируя опубликованное  на сайте кабмина постановление правительства, согласно которому полномочия Минобрнауки в сфере организации детского отдыха расширены.

"Решение вопросов детского отдыха возложено на Минобрнауки России. Мы будем прикладывать все усилия для того, чтобы летний отдых был полноценным и безопасным", - отметила Васильева.

В пресс-службе министерства добавили, что сейчас ведомство работает над реализацией постановления правительства России. "В настоящее время разработан проект распоряжения правительства РФ "Об утверждении основ государственного регулирования и государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей", который уже внесен в правительство", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в Минобрнауки разработаны проекты приказов об утверждении примерных положений об организации отдыха детей и их оздоровления, которые в ближайшее время будут утверждены в установленном порядке. "Также ведомство совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ курирует работу по подготовке кадров вожатых для всех организаций отдыха и оздоровления детей", - заключили в пресс-службе министерства.

Постановление правительства о расширении полномочий Минобрнауки в сфере организации детского отдыха было опубликовано на сайте кабмина. Согласно постановлению, Минобрнауки обязано обеспечивать безопасность жизни и здоровье детей на отдыхе, а также проводить госконтроль за соблюдением законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Ведомство также будет координировать деятельность федеральных органов исполнительной власти в этой сфере и способствовать взаимодействию между органами исполнительной власти субъектов Федерации, органами местного самоуправления и профильными организациями.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
Участницы национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2016" во время выступления на финальном шоу
"Я отложила бутерброд и составила график питания": истории участниц конкурса "Мисс Россия"
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
13
118 лет по Москве: парад трамваев на Чистопрудном бульваре
8
Более тысячи зрителей оценили мастерство президентского полка на Соборной площади в Кремле
9
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: российская ракета "Циркон" достигла на испытаниях восьми скоростей звука
2
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
3
Лавров: заявления беглого генерала о сохранении Сирией химоружия сделаны под давлением
4
Лавров: слова Турчинова о продвижении в Донбассе говорят об отказе выполнять "Минск-2"
5
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Москве в праздник Пасхи
6
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
7
Захарова: американский дипломат вынес российский стенд с выставки в Вене
Темы дня
Загрузка...
Реклама