У православных церквей в России и за рубежом возникли новые традиции

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Отношения Русской православной церкви (РПЦ) и Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) стали братскими за десятилетие со дня подписания Акта о каноническом общении. Об этом в интервью ТАСС заявил первоиерарх РПЦЗ, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион.

Близкие отношения и новые традиции

"За это время отношения наши укрепились, стали естественными, братскими, близко духовными, - отметил он. - Восстановление отношений дало нам возможность вместе служить в церквях, участвовать в архиерейских соборах, общаться, знакомиться друг с другом, вместе переживать трудности и радости, беспрепятственно посещать святые места, и это радует мирян". "Мы также радуемся, когда к нам приезжают архиереи, священнослужители, служат с нами, совершают паломничество по нашим святым местам, монастырям, - сказал митрополит. - Они с интересом узнают о том, что не только бывшие соотечественники, но и иностранцы принимают здесь православие и даже становятся священниками и епископами, о том, как расширяется православие за границей".

"У нас за это десятилетие появились новые совместные с РПЦ традиции. С 1920 года - вот уже почти 100 лет - находится на Западе Курская-Коренная икона Божией матери ("Знамение"), а с 1957 года она хранится в Нью-Йорке, в Знаменском (синоидальном) соборе, - напомнил он. - В 2009 году чудотворная икона впервые вернулась на время в Россию, а теперь у нас есть договоренность, что каждый год она посещает в течение одной-двух недель свою родину, Курск, Курскую епархию, для поклонения, с ней проходят Крестные ходы, доставляют ее в соборы, монастыри, после чего она вновь возвращается в США. Это - одна из новых традиций, которые стали возможными благодаря восстановлению общения".

Новый собор в честь новых отношений

Обе церкви, по словам главы РПЦЗ, намерены в мае торжественно отметить десятилетие восстановления связей.

"В День вознесения Господне, 40 дней спустя после Пасхи, мы будем участвовать в праздновании десятилетия восстановления общения с РПЦ вместе с Московским патриархатом, - рассказал владыка. - Празднование будет происходить в Москве, в Сретенском монастыре, где Святейший патриарх Кирилл освятит новый собор, построенный в честь новомучеников и исповедников России - это будет очень символическим событием. При этом одновременно мы таким образом и отмечаем десятилетие восстановления общения, поскольку именно в День вознесения Господне 10 лет назад был подписан Акт".

РПЦЗ никогда не была автономной

Глава РПЦЗ особо подчеркнул, что "Русская зарубежная церковь никогда не считала себя отдельной, автономной от Русской православной церкви". "После революции так сложились обстоятельства, что Русской православной церкви необходимо было временно обеспечить себе существование за границей, поскольку на территории России ее преследовали, преследовали священнослужителей, - сказал митрополит. - Так возникла РПЦЗ, которая рассказывала, свидетельствовала миру о событиях в Советской России, поскольку там об этом говорить было нельзя... Кроме того, мы старались поддерживать дух, основу русской церкви - мы ничего нового не вводили в церковную жизнь, старались жить по старым традициям, которые в церкви существовали всегда".

"Все эти годы, разделяющие РПЦ и РПЦЗ, мы старались сопереживать, сочувствовать и иногда предвосхищали некоторые действия и события, но при этом всегда считали себя неотделимой частью страждущей Русской православной церкви", - подчеркнул он.

Православие было принесено в США русскими монахами, прибывшими на Аляску более 200 лет назад. Православная Церковь в Америке получила автокефалию (самостоятельность) от Русской православной церкви в 1970 году. Разделение между РПЦ и РПЦЗ, продолжавшееся несколько десятилетий, было прекращено в 2007 году, когда Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и первоиерарх Зарубежной церкви митрополит Лавр подписали Акт о каноническом общении, согласно которому все прежние структуры РПЦЗ сохранились, однако вошли в состав большой Русской православной церкви.