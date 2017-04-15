В Петербурге открылась экскурсионная навигация

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Снегопад и похолодание не помешали открыться экскурсионным маршрутам по рекам и каналам Петербурга.

Навигация для маломерных судов была официально открыта с 9:00 мск 14 апреля - с этого момента им разрешено выходить как в акваторию Невы, так и на небольшие реки и каналы, проходящие через исторический центр города. Эти водные маршруты пользуются особой популярностью среди гостей города, особенно в сезон белых ночей.

В четверг на город неожиданно обрушился снегопад, резко похолодало. Температура воздуха даже днем не поднималась выше нуля, а ночью опускалась до почти минус 10. 15 апреля температура также была "в минусе", несмотря на светящее с утра солнце.

В одном из самых популярных мест для посадки в районе Аничкова моста работают сотрудники Единого центра водных услуг, которые приглашают совершить увлекательное путешествие по рекам и каналам, посмотреть с воды основные достопримечательности Санкт-Петербурга и обещают теплые пледы.

Несмотря на прохладу и ветер, туристы, в том числе иностранные, с готовностью пользуются приглашением: на суда идут десятки пассажиров, причем занимают они места чаще не в закрытых помещениях, а на верхних открытых палубах.

Горные лыжи в апреле и фонтаны в снегах

Вернувшаяся в город зима внесла коррективы и в другие туристические маршруты. Так, гости знаменитого Петергофа могут наблюдать уникальное явление - его фонтаны бьют среди снегов. В ГМЗ "Петергоф" пояснили, что сейчас идут технические испытания водометов перед стартом сезона 29 апреля, и прерывать их из-за снежной погоды не стали.

Порадовала погода и любителей зимних видов спорта. Для них вновь открыли склоны некоторые горнолыжные курорты.

Синоптики прогнозируют, что зима задержится в северной столице до середины следующей недели.

Зима как туристический бренд

Властям северной столицы погода дала шанс вернуться к давней идее и показать, что зима, а не только белые ночи, могут быть туристическим брендом Петербурга.

Город уже разработал специальную программу по продвижению зимнего отдыха для туристов из стран Ближнего Востока. Как сообщил ранее ТАСС председатель комитета по развитию туризма города Андрей Мушкарев, она представит императорский Санкт-Петербург и будет включать элементы отдыха класса "люкс". Программа будет запущена уже в конце этого года, она ориентирована прежде всего на туристов из арабских стран, а также из стран Юго-Восточной Азии, для которых увидеть зимний сезон будет экзотикой.

"Императорский Петербург", ориентированный на состоятельных туристов, покажет северную столицу России как культурный центр со знаменитыми музеями и театрами, а также как туристический центр, где присутствуют крупнейшие мировые сети отелей 5 звезд, предоставляющие отдых повышенной комфортности.

По мнению городских властей, главным туристическим брендом Петербурга считаются белые ночи, однако это также и период, когда большинство петербургских театров на гастролях, они возвращаются осенью, и тогда же открываются наиболее интересные выставки в музеях. Туристам будут предлагать именно такой Петербург, чтобы преодолеть проблему сезонности.

В 2016 году Петербург посетили 6,9 миллиона российских и зарубежных туристов.